UiS kutter i undervisningstimer samtidig som søkertallene stuper: – Stikk motsatt av det de har behov for

Det skal spares flere millioner på UiS, og ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora kuttes undervisningstimer. Det reagerer StOr-lederen på. – Vi gjør det for å trygge undervisningen og at vi har ressurser til å fortsette som vi gjør, svarer instituttleder.