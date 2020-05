Felleskjøpet vil gjere kornlager om til bustadområde

STAVANGER: Felleskjøpet har starta reguleringsarbeidet som kan føre til at Norge sitt største kornlager blir bustadområde i austre bydel.

Stavanger havnesilo, Norge sitt største kornlager. Foto: Anders Minge

Stavanger havnesilo, Norge sitt største kornlager, ligg i austre bydel i Stavanger. I desember i fjor varsla Felleskjøpet at det vil bli vurdert selt. Anlegget har lagringskapasitet på 195.000 tonn korn og 30.000 tonn melasse, som blir brukt til dyrefôr.

Felleskjøpet Agri har eigd havnesiloen sidan 2014.

Vil regulere til bustadområde

No har Felleskjøpet avgjort å sette i gang reguleringsprosess for anlegget slik at området kan bli utvikla til bustadområde og eventuelt næringsverksemd. Det kom fram i ei orientering under Utval for by- og samfunnsutvikling.

– Stavanger havnesilo er eit stort anlegg som ligg på det vi meiner er byen sine finaste tomter i Stavanger aust, sa Ane Dahl ved arkitektfirmaet Helen & Hard under presentasjonen for politikarane.

Felleskjøpet vurderer å avvikle drifta og heller investere i anlegg som ligg meir sentralt plassert. Kornet blir i dag frakta frå Austlandet, der det blir produsert, til Stavanger. Difor vil dei heller flytte lagera til Austlandet.

Vil flytte lagera

Sommaren 2019 vedtok Felleskjøpet å investere opp mot 450 millionar i anlegg og infrastruktur knytt til kornproduksjon dei neste fem til sju åra, ifølgje Nationen.

– Ønsket er å effektivisere korndyrkinga. Vi vil ha lager der ein faktisk dyrkar korn. Difor er det vedtatt å sjå på moglegheita av å selje Stavanger havnesilo, nettopp for å frigjere midlar til å investere i nye anlegg. No startar arbeidet med reguleringsprosessen der ein ser på moglegheita for å gjere det om til bustadområde, seier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Thomas Skjennald, til Aftenbladet.

Kornlageret er delvis i drift i dag. Dei to største siloane er fulle av korn. Desse er frå slutten av 60-talet. I tillegg er det store nedgravne tankar i fjellet som også er i bruk.

Stavanger havnesilo er ikkje definert som beredskapslager for korn i dag.

Første steg

Arbeidet med regulering av tomta er berre det første steget. Seinare vil saka kome opp til politisk behandling.

