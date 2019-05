Smiodden skole stengt etter brann

– Det er veldig alvorlig og trist at vi må stenge skolen, men vi er nødt til å gjøre det. Det er for mye sotpartikler og røyklukt i bygget, og vi har nå fagfolk på stedet for å vaske ned skolen. De skal jobbe hele helgen slik at det kan bli vanlig skole på mandag, sier rektor Wenche Handegaard til Aftenbladet.

Skolen har 210 elever og 32 ansatte.

Klokken 21.22 torsdag kveld fikk Rogaland brann og redning melding om brann på Smiodden skole i Kvernevik via en automatisk brannvarsler.

– Vi var framme på stedet klokken 21.26, og da var det kraftig røykutvikling. Vi sendte inn røykdykkere og slet litt med å finne hva som brant. Men det ser ut som brannen har startet i en sofa, og den hadde slukket av seg selv, trolig på grunn av oksygenmangel som følge av mye røyk, sier vaktleder Christer Gilberg i Rogaland brann og redning.

Selv om brannen var begrenset til ett rom, kan røyken spres rundt i bygget via ventilasjonsanlegget. Politiet etterforsker nå hva som var årsaken til brannen.

– Det kan se ut som noe brennbart materiale er kastet inn et åpent vindu og inn i en sofa innendørs, og brannen er avgrenset til et rom. Brannen slukket av seg selv, trolig på grunn av oksygenmangel. Men det var sot og røyk i rommet, sier etterforskningsleder Ivar Riveland i Felles straffesaksinntakt (FSI) i Sør-Vest politidistrikt.