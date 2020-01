Dette skjedde i natt: Nyttårsbarn fra Kvitsøy

En gutt fra Bodø ble Norges nyttårsbarn. Tre timer seinere kom Rogalandsbabyen, en gutt fra Kvitsøy. Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 1. januar 2020.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Foto: Foto: Frank May / NTB scanpix

NTB

Årets nyttårsbarn er fra Kvitsøy og Bodø

Rogalands nyttårsbarn i 2020 er en gutt fra Kvitsøy som ble født på Stavanger universitetssjukehus (SUS) klokka 03.01 natt til 1. nyttårsdag. Alt er bra med foreldre og barn.

Norges første nyttårsbarn ble født på Nordlandssykehuset i Bodø 13 minutter over midnatt. Terminen var 6. januar, men en bestemt liten gutt valgte å komme til verden nesten en uke for tidlig, 53 centimeter lang og rundt 3.400 gram.

– Det er den beste nyttårsgaven vi kunne fått, sier pappa Andrius Daugela til NTB om sønnen som har fått navnet Kevin, og er parets første barn. Han kom til verden etter 36 timer.

Brann i bossdunk på Kannik

Snarrådige forbipasserende tok affære og dro en brennende søppeldunk som stod inntil en husvegg vekk fra veggen og ut i gata. Flere søppeldunker i området ble tent på, melder politiet, som oppretter sak.

Travel natt for politiet

Vold, ordensforstyrrelser, slagsmål, fester, branntilløp og bortvisninger - samt en del uvettig bruk av fyrverkeri preget natta for politiet i Sør-Vest politidistrikt.

– Det har ikke vært noen alvorlige hendelser som følge av feiringen. Det vi ser er gjennomgående er et forholdsvis stort antall ordensforstyrrelser på privat sted, altså fest hjemme i private boliger. Jeg har ikke detaljer på de enkelte hendelsene, men det er slike ting som har tatt vår kapasitet i natt, sier operasjonsleder Toralv Skårland.

– Har det vært en spesielt travel nyttårsaften?

– Nyttårsaften genererer mer bråk enn en vanlig søndag, men sammenlignet med tidligere nyttårsfeiring har natten vært på det jevne, og forløpet seg ganske likt som forventet.

– Det inntrykket vi har etter gårsdagen er at folk oppfører seg greit. Det er noen som ødelegger for andre, men de er i et mindretall. I det store og det hele, har nyttårsaften forløpt greit, sier Skårland.

Politiet oppsummerer natta som ei gjennomsnittlig nyttårsvakt - men heldigvis uten alvorlige hendelser.

Australia setter inn militæret for å hjelpe brannrammede

Foto: Foto: Benjamin Ricketts/ADF/AP/ NTB scanpix

Australske myndigheter setter inn militærskip og fly for å avhjelpe områder som er herjet av skogbrann og som har tvunget folk til å søke tilflukt på strendene. Flere byer og tettsteder langs den sørøstlige kysten av Australia var onsdag fremdeles isolert. Så langt er åtte personer bekreftet omkommet i brannene de siste dagene, men flere er fremdeles savnet.

Trump truer Iran etter ambassadeangrep

Foto: Foto: Khalid Mohammed/ AP/ NTB scanpix

President Donald Trump sier han vil holde Iran ansvarlig etter at USAs ambassade i Bagdad ble angrepet, men uttaler at han ikke tror det blir krig med landet.

USAs ambassade i Bagdad ble angrepet av demonstranter tirsdag. De ble drevet tilbake, men kom helt inn i resepsjonen i bygningen. Kort tid etter kom beskjeden om at USA med en gang sender 750 soldater til Irak, og at de vil sende enda flere soldater i løpet av de neste dagene.

Nord-Koreas Kim Jong-un truer med nytt våpen

Foto: Foto: KCNA/AP/ NTB scanpix

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier at han har et «nytt strategisk våpen», og truer med «sjokkerende handlinger», ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Videre varsler Kim Jong-un at de kommer til å heve det midlertidige forbudet de har hatt mot atomvåpen og interkontinentale missiler. Det selvpåførte forbudet mot å gjennomføre kjernefysiske tester har vært en viktig del av det diplomatiske arbeidet mellom Nord-Korea og USA de siste to årene.

Mann pågrepet etter boligbrann i Os

En mann i 30-årene er natt til onsdag pågrepet, mistenkt for å ha startet en boligbrann i Os i Hordaland nyttårsaften Mannen skal ha knust en rute inn til huset før han skjøt fyrverkeri inn i stuen.

Ingen ble skadd, men boligen er ikke beboelig etter brannen som også spredte seg til et omkringliggende hus. Sju personer ble evakuert.

Publisert: Publisert 1. januar 2020 06:11 Oppdatert: 1. januar 2020 09:24