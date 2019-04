BYKLE: – De fire årene luftambulansen har hatt base her oppe, har de hatt 23–28 skarpe oppdrag hver påske. Med inntil 20.000 personer bare på Hovden, i tillegg til Valle, Brokke og hyttefeltene imellom, er jeg ikke i tvil om at det er behov for en base her, sier ordfører i Bykle, Jon Rolf Næss (Ap).

En luftambulansebase vil imidlertid koste 50 millioner kroner i årlig drift, i tillegg til etableringskostnader, og er ikke noe kommunen selv kan finansiere.

– Nei, dette er nasjonal politikk, og vi har samarbeidet med Vinje kommune om å få Stortinget til å vedta at det skal bli en permanent base i fjellheimen i Sør-Norge, sier Næss og forteller at de har positive vedtak både fra Vest-Agder og Aust-Agder fylkesting om at basen bør komme hit.

– Ikke lokaliseringsstrid

Noe Vinje-ordfører Jon Rikard Kleven (Sp) kan bekrefte.

– Det stemmer at Jon Rolf og jeg samarbeider for å synliggjøre behovet for en base i vårt område. Så jobber Jon Rolf for Bykle og jeg for Vinje, men vi er enige om at dette ikke er en lokaliseringsstrid, men et samarbeid for å få et flyvende akuttmottak til fjellheimen i det sørlige Midt-Norge, skriver Kleven i en sms og avslutter:

– Dette skal vi få til sammen.

Næss ønsker basen til helikopterplassen på sørsiden av Hartevatn, hvor luftambulansen har holdt påskebase i fire år og hvor Fjellfly holder til permanent.

Arkivfoto: Richard Nodeland

– Kunne startet opp i morgen

– Dersom det skulle bli et positivt vedtak om luftambulansebase i Sør-Norge, er vi enige om at objektive kriterier som vind- og værforhold, strategisk plassering i forhold til folkemengder og lignende skal avgjøre, sier Næss, og fortsetter:

Richard Nodeland

– Helikopterplassen her ble oppgradert i 2014 og kan nå ta imot alle typer helikoptre. Det betyr også at vi kan ta imot de nye redningshelikoptrene som er vesentlig større enn Sea King. Drivstoffanlegg har vi også, så her kunne vi kommet i gang i morgen for den saks skyld.

Les også:

– For dårlig responstid

Sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Stephen Sollid, deltok tirsdag kveld på et infomøte der luftambulansen, lokale nødetater og Bykle kommune orienterte om beredskapen i kommunen og hvor saken om etableringa av luftambulansebasen står.

Lars-Erik Vollebæk

– Vi er tydelige på at det er helseforetakene som må ta initiativ til dette, men vi kan være en pådriver mot politikere og andre aktører om hvorfor dette er viktig, sier Sollid.

– Som er fordi?

– Vi mener responstida fra man ringer 113 til helikopteret lander er for dårlig for de indre delene av Agder og Telemark. Befolkningen her, som øker med det mangedobbelte på vinterstid, skal ikke finne seg i et dårligere tilbud, svarer Sollid.

Han sikter da til at myndighetenes mål om at 90 prosent av landets befolkning skal nås av legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter.

– Ryggraden i akuttberedskapen er ambulansetjenesten og legevakten, som er til stede i de fleste områdene. Men den spisseste delen av akuttberedskapen, som luftambulansetjenesten leverer, mener vi ikke er tilstrekkelig i de indre områdene av Agder og Telemark, sier sjeflegen.

Arkivfoto: Richard Nodeland

– På linje med akuttmottakene

– Hva er det dere kan hjelpe med som vanlig ambulanse ikke kan?

– Ved alvorlige livstruende skader kan luftambulanselegen gi livreddende behandling på nivå med akuttmottakene på sykehusene. Narkose til hardt skadede personer med hodeskader, hjertestans, den type ting, svarer Sollid.

I år har Luftambulansen ingen påskebaser utover de tolv ordinære basene.

– Det har å gjøre med at operatørselskapet vårt gikk inn i ny kontrakt i fjor, og alle ressurser som vi før kunne bruke på sesongbaser, gikk inn i arbeidet med å ta over kontrakten, sier sjeflegen, som mener nettopp en slik sesongbasert luftambulansebase kan være et lurt sted å starte for Hovden.