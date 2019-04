Gressbrann på Kyllingstad

Brannvesenet fikk melding om at det brant i fjellsiden like sør for Skurve klokken 09.05 fredag morgen.

– Vi er på vei ut til en gress- eller skogbrann ved Kyllingstad, like sør for Ålgård. Vi vet ikke noe om omfanget ennå, meldingen er bare at det brenner i skog og mark, sier Bjørn Tollefsen, vaktleder ved 110-sentral Sør-Vest.

– Brannmannskapene meldte at det ser ut til å kun være en liten brann på en topp. Politiet er ikke på stedet, opplyser operasjonsleder Helene Strand ved Sør-Vest politidistrikt klokken 09.50.