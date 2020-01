Navnet på den omkomne i vindpark-ulykken på Tonstad er frigitt

Det var 47 år gamle Jari Johannes Uimaniemi fra Finland som mistet livet i arbeidsulykken.

Foto: Pål Christensen

Basert på foreløpige undersøkelser kan det tyde på at Uimaniemi døde som følge av klemskader i forbindelse med en løfteoperasjon, informerer politiet i en pressemelding.

Pårørende er varslet.

Uimaniemi var ansatt i selskapet Silvasti, en underleverandør som driver med transport. Det er Siemens Gamesa som leverer vindturbinene som avdøde jobbet ved.

Ifølge en intern HMS-rapport som Aftenbladet har fått tilgang til, skal han ha falt av lasteplanet og slått hodet da han var i ferd med å lesse av utstyr.

Foto: Kristian Jacobsen

Rapporten forteller at den avdøde lastebilsjåføren og en kollega skulle forberede en løfteoperasjon. Uimaniemi skal ha klatra opp på lasteplanet på en lastebil for å lesse av løfteutstyr da ulykken skjedde. Under dette arbeidet skal han ha falt av lastebilen og slått hodet mot en del av bilen.

Nødetater ble umiddelbart kontaktet mens kollegaer gjennomførte livredning på stedet, men livet stod ikke til å redde.

