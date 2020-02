Har kontroll på brann i lagerbygning ved Vatnekrossen

Politiet melder at det er kontroll på brannen i en lagerbygning ved Vatnekrossen. Det er ikke fare for spredning.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NÅ: Brannen er nå under kontroll, sier vaktleder Stein Arild Egeland ved Rogaland brann og redning klokken 10.50. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 10.

- Det er en plasthall som brenner, og røyken er giftig. Det er derfor veien er stengt i området og det er opprettet sikkerhetssoner. Vi har vært heldige med vinden, slik at røyken har gått rett opp.

Det var denne bygningen som brant. Foto: Julie Teresa Olsen

Ifølge Egeland er det en entreprenør som lagrer utstyr i hallen, alt fra spader til olje og diesel.

Klokken 11.30 opplyser Rogaland brann og redning om at det fortsatt jobbes aktivt med brannslukking. Sikkerhetsavstanden er imidlertid opphevet og hendelsen blir håndtert som kun brann, uten sprengningsfare, melder politiet.

Nabo Eva Rehn oppdaget plutselig at det var en masse folk utenfor leiligheten sin.

- Det brant noe voldsomt. Plutselig kom politiet og ba oss ta på sko og komme oss et stykke unna siden det var mistanke om gass i bygget, forteller Rehn.

Vurderte skarpskytter

Politiet meldte tidligere at det var en gassbeholder med sveisegass som står i fare for å sprenges av varmen og at det derfor ble vurdert å sette inn en skarpskytter til å skyte hull på beholderen. Dette ble avkreftet kort tid etterpå.

– Siste info nå er at innsatsleder på stedet har vært i kontakt med driftseier. Han opplyser at det ikke er sveisegass inne i bygningen. Dermed ikke behov for skarpskytter. Full overtenning av bygget og taket har rast sammen, opplyser operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt klokken 11.10.

Fire personer fra omkringliggende hus er evakuert.

Foto: Leserfoto

Stengt vei

Lutsiveien er stengt i krysset ved Noredalsveien, samt på motsatt side, i retning Hommersåk. Veien forbi stedet er altså helt sperret, melder politiet videre.

Foto: Leserfoto

Hana skole, som ligger om lag 100 meter fra den brennende lagerbygningen, ble bedt om å holde elevene innendørs mens brannen pågikk som verst.

Like før klokken 11.30 har rektor Atle Sømme fått beskjed om at elevene kan bevege seg utendørs igjen.

Det var aldri nødvendig å evakuere skolen.

– Sikkerhetsavstanden er nå opphevet og hendelsen blir håndtert som kun brann, uten sprengningsfare. Lutsiveien vil snart åpnes i ett felt og politiet dirigerer trafikken. Skole og barnehage i nærområdet går tilbake til normal drift, melder Sør-Vest politidistrikt klokken 11.30.

Saken oppdateres.













1 av 5

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 10:26 Oppdatert: 4. februar 2020 12:33

Mest lest akkurat nå