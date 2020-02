Giftig røyk fra lagerbygning som brenner ved Vatnekrossen

Det er full overtenning av bygget og taket har rast sammen. Fire personer er evakuert fra området.

NÅ: Brannen er nå under kontroll, sier vaktleder Stein Arild Egeland ved Rogaland brann og redning klokken 10.50. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 10.

- Det er en plasthall som brenner, og røyken er giftig. Det er derfor veien er stengt i området og det er opprettet sikkerhetssoner. Vi har vært heldige med vinden, slik at røyken har gått rett opp.

Ifølge Egeland er det en entreprenør som lagrer utstyr i hallen, alt fra spader til olje og diesel.

Vurderte skarpskytter

Politiet meldte tidligere at det var en gassbeholder med sveisegass som står i fare for å sprenges av varmen og at det derfor ble vurdert å sette inn en skarpskytter til å skyte hull på beholderen. Dette ble avkreftet kort tid etterpå.

– Siste info nå er at innsatsleder på stedet har vært i kontakt med driftseier. Han opplyser at det ikke er sveisegass inne i bygningen. Dermed ikke behov for skarpskytter. Full overtenning av bygget og taket har rast sammen, opplyser operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt klokken 11.10.

Fire personer fra omkringliggende hus er evakuert.

Stengt vei

Lutsiveien er stengt i krysset ved Noredalsveien, samt på motsatt side, i retning Hommersåk. Veien forbi stedet er altså helt sperret, melder politiet videre.

Hana skole har fått beskjed av politiet om å holde elevene innendørs. Rektor Atle Sømme opplyser overfor Aftenbladet at skolen ligger på andre siden av Lutsiveien, om lag 100 meter fra bygningen som brenner.

– Vi har sendt ut melding om situasjonen til alle foreldre. Elevene blir holdt inne til vi får ny beskjed av politiet. Det er ikke nødvendig å evakuere skolen, sier rektor.

