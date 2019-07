Politiet etterlyser stjålet båt

– Det er en utrolig kjip følelse. Du tenker jo aldri at noe sånt skal skje, sier Arild Slettebø.

Natt til søndag forsvant båten hans, en Sting 570 med 115 HK Evinrude E-Tec-motor, fra Forusstranden båthavn.

– Håpet er at noen har tyvlånt den for å komme seg på fest eller noe, men jeg frykter at det er profesjonelle tyver som har vært på ferde her. Jeg håper den dukker opp, men jeg er jo ikke veldig optimistisk, sier Slettebø.

I tillegg til at Slettebø har etterlyst båten privat på Facebook, har politiet også delt etterlysningen på sine twitterkontoer.

#Forusstraen. En hvit motorbåt, med hvit 115 HK Evinrude motor og blå kalesje, ble stjålet fra Forusstraen småbåthavn i tidsrommet 13.07.19-16.07.19. Båten er ca 17-18 fot og merket Sting 570 på sidene. Opplysninger om båten kan gis til operasjonssentralen på telefon 02800. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) July 16, 2019

Operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt melder til Aftenbladet tirsdag kveld at det foreløpig ikke har kommet inn interessante tips i saken.

