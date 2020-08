Månafossen: – Vi leter videre til vi finner henne

Det siste bildet? Turgåere i området tok dette bildet i 14-tiden lørdag 1. august. Familien har identifisert kvinnen til å være den savnede Elzbieta Parsza. Familien har også sett en video der kvinnen beveger seg oppover i landskapet etter at dette bildet ble tatt. I 16-tiden kom et kraftig tordenvær. Ektemannen tror kona kan ha søkt ly og at hun kan ha falt. Foto: Privat