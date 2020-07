Niårsmarkeringen for 22. juli blir med et fåtall offisielle representanter og med én meters avstand. Her fra fjorårets markering. Fra venstre: AUF-leder Ina Libak, leder i støttegruppen Lisbeth Røyneland og statsminister Erna Solberg Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix