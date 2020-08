Direkte klokka 14: Følg pressekonferansen fra regjeringen her

Fem nye land blir røde. Island, Malta, Nederland, Polen, Kypros og Færøyene. Alle grønne land blir gule: - Ikke kjør på gult.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Vi advarer mot alle unødvendige utenlandsreiser. Reglene er de samme som i trafikken; ikke kjør på gult, sier statsminister Erna Solberg.

Island, Malta, Nederland, Polen, Kypros og Færøyene blir røde. Også flere områder i Sverige og Danmark, som Värmland og Midt-Jylland blir røde. Alle grønne land blir gule. Det meste av europakartet skifter dermed farge.

Endringen i farge og reiseråd trer i kraft fra midnatt fredag. Likevel sier statsministeren:

– Er du i ett av landene som blir røde, ber vi deg innstendig om å opptre ekstra varsomt. Og om du er i Norge og kunne tenke deg en svipptur til et land som nå blir rød, ikke gjør det. Da bidrar du til økt risiko. Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) kaller inn til pressekonferanse onsdag klokka 14. Tema blir koronasituasjonen og reiser.

Europa blir rød

– Ingen land vil nå være grønne. Det vil bare være røde og gule land, sier helseminister Bent Høie.

– Staten dekker kostnaden til drift og etablering av testsenter på flyplasser, sier Høie. Det blir frivillig å teste, sier han.

Det blir 14 teststasjoner i hele landet i første omgang. Stavanger lufthavn, Sola er en av dem.

– Det gjeninnføres karanteneplikt på alle nærkontakter med smittet, opplyser Høie.

Skryter av studentene

Høie skryter av alle studentene som ikke har festet hardt. Helseministeren minner om at vi ikke skal jakte på syndebukker. Metoden for å begrense smitte er den samme uansett, sier Høie:

– Hold avstand, ikke vær for mange samlet. Har du mistanke om at du er smittet; ikke skam deg, test deg!

Helsedirektør Bjørn Guldvog tar over etter Bent Høie og minner om at det i dag er nøyaktig fem måneder siden vi stengte ned samfunnet.

– For at vi skal gjenvinne, eller beholde, kontrollen i alle kommuner, er vi avhengige av at alle som mistenker at de er smittet, holder seg hjemme, sier Guldvog.

– Det er ikke en lege som trenger å vurdere om du er smittet. Det kan du vurdere selv.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet opplyser at det foreløpig er lav økning i sykehusinnleggelser selv om det er en økning i smittespredningen.

– Det er viktig at kommunene nå gjør de rette tingene for å slå ned utbruddene, sier Vold.

Smittesporing er viktig.

– Erfaringen fra andre land viser at denne sykdommen rammer store byer mest.

Vold mener at det norske samfunnet er bedre rustet til å takle økt smitte i dag enn vi var i mars.

Erna Solberg vil ikke anbefale universitetene om å avlyse fadderarrangementer.

Munnbindråd varslet fredag

Dagen før sa statsministeren at hun er bekymret over smittesituasjonen i Norge. Hun varslet en oppbremsing i lettelsene av smitteverntiltak.

På den påfølgende pressekonferansen dagen etter stengte regjeringen all alkoholservering etter midnatt. De sa også at planen om å åpne for mer enn 200 mennesker på arrangementet er satt på vent, og at det kan komme en anbefaling om bruk av munnbind på kollektivreiser.

Når det gjelder munnbind, varslet helseminister Høie senest tirsdag at nordmenn må være forberedt på at det kommer et munnbindråd for kollektivtrafikken fredag.