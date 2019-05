Endelig sjans for at også ordføreren får fiber

– Vi håper å få fram fysisk fiber til flest mulig, og har lyst ut anbud for 14 områder som er uten skikkelig bredbånd. Når vi først legger fiber til hus, må også hyttene få koble seg på. Vi prøver få med alle. Det er veldig detaljert, helt ned på gårdsnummer, bruksnummer og til og med festenummer, sier Bjørn Laugaland (Sp), ordfører i Hjelmeland.

Selv er Laugaland en av mange i grisgrendte strøk som i dag har internett over Telenors gamle kobbernett. Han bor langs veien til Vormedalen, et område som er bak i bredbåndkøen. Førsteprioritet har Randøy og området Hauskje-Ingvaldstad. Resten er ikke prioritert, det kommer an på hva slags tilbud som kommer. Laugaland er derfor spent.

– Jeg tror de store aktørene har sittet på gjerdet og ventet. Det virker som flere aktører nå er på banen, ikke bare Telenor og Lyse. Dette kan være med på å skjerpe konkurransen. Som næringsdrivende fikk jeg et tilbud om fysisk fiber til snaut 1400 kroner per måned, med bindingstid på 3 år og kun 20 Mbps linje. Hvis kobbernettet detter ut, har jeg mulighet til å få mobilt bredbånd med 50 Mbps til halv pris. Men da er det med begrenset datamengde per måned. Så jeg venter heller på fiberanbudet og ser hva som kommer ut av det. Dessuten rigger Telenor seg for 5G-nett for mobil, og har gravd ned mye fiber i de fleste bygdene, forteller Bjørn Laugaland.

Hjelmeland er vidstrakt og det blir dyrt å grave ned fiberkabler. Kommunen har fått om lag 3 millioner kroner av statlige midlar via Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). Dette er støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. I tillegg har kommunestyret satt av om lag 2,5 millioner. Det er aktuelt å gå inn med enda mer kommunal støtte. Dessuten skal Hjelmeland søke om nye Nkom-midler i år. Regjeringen økte denne potten med 50 millioner kroner i revidert statsbudsjett.

Fredrik Refvem

Telenor legger fiber til over 3000 husstander

Telenor har varslet at det gamle kobbernettet skal avvikles og erstattes av bedre teknologiske løsninger. Magnus Line er informasjonssjef i Telenor Norge understreker at de gamle kundene får et bedre tilbud.

– Kundene får tilbud om bredbånd og telefoni over alternative teknologier fra oss. Vi har flere aktive utbyggingsplaner på Nord-Jæren og resten av Rogaland. Vi har nye fiber-prosjekter på gang i både Forsand, 250 husstander i Rennesøy og 1700 husstander i Randaberg. I Strand er vi snart klare med å bygge ut til 1100 husstander og fritidsboliger, opplyser Line.

Mange av disse stedene er uten et fibertilbud i dag, eller det er områder med kun kobbernett hvor fiber har vært etterspurt.

– Derfor er det viktig for oss å påpeke at kundene ikke blir uten bredbånd uten at alternativ bredbåndsteknologi er på plass. Telenor har selv hatt møter med alle kommunene i Rogaland i god tid før påske for å påse at alle skal ha et tilbud, og vi følger nå disse opp fortløpende. Vi merker oss at Lyse har plukket opp ideen om kommunemøter og gjort det samme i ettertid, uttaler Magnus Line.

Avhengig av samarbeid

Lyse fortsetter fiberutbygging med ambisjonen av å kunne tilby alle høyhastighetsbredbånd i løpet av de neste tre årene. Lyse er i gang med utbygging i Rennesøy kommune, og har besluttet å bygge ut Idse i Strand kommune. I tillegg har selskapet planer for videre utbygging i de fleste kommunene i Sør-Rogaland.

– Jeg forstår veldig godt behovet i Hjelmeland. Det som er krevende er svære avstander og vanskelig geografi. Tradisjonell fiberlegging vil ikke fungere i noen av disse områdene, og man må finne andre smarte løsninger. For å få dette til er man helt avhengig av samarbeid mellom kommune, beboere og operatører, sier Tor Morten Osmundsen, administrerende direktør i Lyse Fiber.