Bystyret kom aldri fram til bommen

Da klokka nådde 22.00 mandag, hadde man ikke engang kommet gjennom den ordinære sakslisten.

Byttehandel

– Det var skuffende at vi ikke fikk behandlet denne saken. Jeg er temmelig sikker på at vi hadde fått flertall for ett av våre forslag, sier Mats Danielsen (Frp).

Danielsen og partifellen Leif Arne Moi Nilsen ville primært at bystyret skulle trekke sin støtte til Bymiljøpakken, og stille samtlige prosjekter i bero.

Det forslaget ville blitt nedstemt, men de to hadde også et subsidiært punkt, nemlig å fjerne rushtidsavgiften, slik Sandnes vil, mot at bommen på Bybrua snus, en kjernesak for Hundvåg bydel.

Men bystyret ikke kan bestemme noe som helst alene, hverken om bommer eller rushtidsavgift. Enhver endring krever en enstemmig styringsgruppe for bymiljøpakken, der både fylkeskommunen, Sandnes, Sola og Randaberg deltar.

Den skisserte byttehandelen Bybrua mot rushtidsavgiften har Aps gruppeleder Kari Nessa Nordtun alt sagt ja til, sammen med Ap-toppene i nabokommunene.

Men flertallet i Stavanger bystyre har så langt ikke vært villig til å ofre rushtidsavgiften. Det var det Frp håpet å tvinge fram på mandag.

Hundvåg

Frp og Ap har bare 23 av 67 bystyrerepresentanter, og selv med de fem fra FNB, Sp og Pp er det fortsatt et stykke til 34, som gir flertall.

Nøkkelen er å slå en kile inn i Høyre, der en tredel av de faste medlemmene i bystyret kommer fra Hundvåg.

For Høyre på Hundvåg vil det være vanskelig å stemme imot en løsning som kan føre til at proppen løsner, og at styringsgruppa omsider sørger for å snu bommen på brua. Velger samtlige sju å stemme for Frp-forslaget, er det flertall i bystyret, og da ikke bare for å snu bommen, men også for å skrote rushtidsavgiften, slik Sandnes har insistert på.

– Vi er glad vi slapp å stemme på mandag. Vi får håpe det kommer opp et bedre forslag fram til 17. juni, sier hundvågbu Helge Gabrielsen (H).

Stavanger Ap satt også klar med et eget forslag i bystyret. Partiet tror ikke på lokal enighet om en ny byvektsavtale uten at rushtidsavgiften sløyfes.

«Stavanger er åpne for å forhandle videre om en virkemiddelpakke for byvekstavtalen som er egnet til å nå 0-vekstmålet uten rushtidsavgift», heter det i deres forslag.

Fellesforslag

Høyres svar for å samle troppene er et eget interpellasjonsforslag sammen med sine nære allierte i Venstre og KrF, og sine ikke fullt så nære i MDG, Rødt og Torfinn Ingeborgrud (uavh).

Denne grupperingen har, i hvert fall tilsynelatende, flertall i bystyret, med 36 av 67 representanter, vel å merke hvis Hundvåg Høyre er med på laget.

Også i dette forslaget skal Bybru-bommen snus. Men man holder fortsatt på at rushtidsavgiften skal halveres, ikke fjernes.

I tillegg inneholder forslaget flere kjente toner fra det havarerte kompromisset i styringsgruppa, blant annet kortere rushtidsavgift på ettermiddagen, halv takst for elbiler i bommen og tiltak for familier med lav inntekt.

Fellesforslaget åpner videre for å redusere både rushtidsavgiften og normaltaksten ytterligere, samt senke passeringstaket.

– Vi må jobbe videre for å få til et vedtak som kan samle flest mulig. At bommen på Bybrua skal snus er vi alle enige om. At det skal koste det samme å kjøre i morgenrushet som midt på dagen, er etter min mening helt ulogisk, sier Høyres gruppeleder John Peter Hernes.

Enda en brekkstang

Frode Myrhol (FNB) er nokså enig i Frps forslag, men lar ikke anledningen gå fra seg til å legge inn et tillegg.

Hans poeng er at det ikke er nok å bli enige med Sandnes og Randaberg. Også fylkeskommunen og Sola kommune må overbevises. FNB vil bruke en bomstasjon ved Mosvatnet som brekkstang.

Aftenbladet skrev i vinter at det vil oppstå et gigantisk hull i bomringen når Ryfast åpner. Da ville det være mulig å kjøre gratis inn i sentrum ved å kjøre den nye Eiganestunnelen inn til byen. Vegvesenet har søkt om å få flytte bomstasjonen E39 Mosvatnet for å tette hullet.

«For at Stavanger kommune skal kunne gå med på å flytte bomstasjonen E39 Mosvatnet er det et krav at bommen på Bybrua snus», lyder FNBs forslag.

Neste bystyremøte er 17. juni. Det er et heldagsmøte, og det er følgelig bedre håp om å komme i mål, også med interpellasjonene.

– Fårvi ikke behandlet dette før sommeren, vil det være høyst udemokratisk, sier Mats Danielsen (Frp).

Neppe partipisk

– Kan du garantere behandling om tre uker, ordfører Christine Sagen Helgø?

– Jeg tror at det skal gå greit, ikke minst siden vi begynner klokken 13.00. Samtidig er det siste møte for valget. Det kan bli mange saker, sier ordføreren.

Hun tror ikke det blir nødvendig å bruke partipisken i Høyre.

– Vi gjør jo det svært sjelden. Dessuten er dette en interpellasjonsdebatt, uten noe saksforelegg. Det beste hadde vært om vi fikk forhandle oss fram til en lokal enighet, og så legge et samlet resultat fram for bystyret til godkjenning. Nå gjør stadige mediautspill og interpellasjoner det enda mer komplisert å nå fram til en enighet. Og blir vi ikke enige, taper regionen stort, både til investeringer og i belønningsmidler. Og rushtidsavgiften blir som nå, sier Sagen Helgø