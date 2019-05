I siste klimastreik ga de streikende ungdommene regjeringen en liste over en rekke krav for å innføre en bedre klimapolitikk. Nå er de skuffet over responsen.

– Vi må bli hørt. Det hjelper ikke å bare gjøre dette en gang, det må gjøres mange ganger, helt til budskapet kommer gjennom. Vi må vise de voksne at dette er alvor, sier den 16 år gamle nestlederen i Stavanger Natur og Ungdom, Aurora Kallevåg.

Det er naturvernorganisasjonen Natur og Ungdom og ungdomsorganisasjonen Grønn Ungdom som arrangerer demonstrasjon i Stavanger fredag. Demonstrasjonen begynner klokken 12 utenfor Stavanger rådhus.

Føler vekten

For to måneder siden, 22. mars, ble det arrangert skolestreik for klimaet både i Stavanger og mange andre byer i Norge. Klimastreiken samlet 40.000 ungdommer fra hele landet. Nå bare to måneder senere tar de unge til gatene igjen for å vekke politikerne. De håper på handling fra de ansvarlige politikerne.

– Det er vi som føler vekten på våre skuldre, for det er vi som må rydde opp når vår generasjon en dag får makten. Mange av oss har ikke stemmerett i dag, men vi kan fortsatt bruke stemmene våre til å bli hørt, sier Aurora Kallevåg.

Svenske Greta Thunberg sitt klimaengasjement under det svenske valget i fjor har bidratt til å rette oppmerksomheten på de store miljøproblemene. Hennes engasjement har smittet over til unge i svært mange land som protesterer i kampen for en renere og mer miljøvennlig verden.

Medlemsvekst

Natur og Ungdom har i dag nesten 8000 medlemmer fordelt på over 70 lokallag. I Natur og Ungdom i Stavanger fikk naturvernorganisasjonen 30 nye medlemmer på en dag i forbindelse med streiken 22.mars og de merker hvordan interessen for miljø er voksende blant de unge.

– Det er klart at når vi setter klima, streik og ungdomsengasjement på dagsordenen, så vil flere unge bli mer miljøbevisste og samtidig melde seg inn i organisasjoner som tenker på unge og fremtiden, sier Aurora Kallevåg.

Også Grønn Ungdom, ungdomsorganisasjonen til MDG, ser en økt miljøbevissthet.

– Vi fikk mange flere medlemmer i Grønn Ungdom under den store streiken i mars. Det er tydelig at unge ser etter kunnskap om klima og miljø, sier 18 år gamle Mina Klasson, sosiale medier ansvarlig i Grønn Ungdom Rogaland.

Eksamenstid bremser

Under forrige demonstrasjon strømmet flere hundre unge ut i Stavangers gater. Selv om engasjementet er stort, tror Aurora Kallevåg at oppmøte til klimastreiken vil være mindre denne gangen.

– Det er mange av oss som har eksamener og tentamener i denne tiden. Fraværsgrensen gjør det også utfordrende for folk å gå glipp av skole, sier hun.

Men Aurora Kallevåg opplever at mange unge kommer til å kjempe for det de tror på fremover.

– Det er ikke mangel på engasjement, forteller hun.