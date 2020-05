Svømmeinstruktør og livredder: – Det er for grunt under stupebrettet i Godalen

Ingjerd H. Haarstad og Delfinen svømmeskole har hatt utendørskurs i Godalen i mer enn 15 år og er helt klar på at det er for grunt under stupebrettet. Nå vil Stavanger kommune sette opp skilt som informerer om dybden.