Død person funnet ved Månafossen

Et redningshelikopter og politiet var torsdag ettermiddag ved Månafossen etter tips om et funn i vannet. Klokken 17.48 dro Sea King-helikopteret fra stedet. Politiet bekrefter at en død person er funnet.

Publisert: Publisert: I dag 15:13

I 17-tiden torsdag ble det funnet en død person i vannet i en av kulpene ved

Månafossen.

Dette opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding klokken 18.

Funnet ble gjort etter observasjon og tips fra publikum. Vedkommende er ikke identifisert.

Pårørende til Elzbieta Arleta Parsza som er savnet i dette området er orientert om funnet.

Redningshelikopteret og dykkere fra brannvesenet bistod politiet med å få vedkommende opp av vannet.

Flere personer fra redningstjenesten deltok i søket. Foto: Jarle Aasland

Funn i vannet

Helikopteret ble kalt ut i forbindelse med leteaksjonen etter Elzbieta Parsza, som har vært savnet i området ved Månafossen siden lørdag 1. august.

Dette opplyste vakthavende redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge overfor Aftenbladet klokken 15.07.

På mandag, 17. august, ble mobilen og kortholderen til Parsza funnet i eleven over fossen.

Turgåere observerte i 15-tiden store politimannskaper på vei opp til Månafossen, hvor Sea King da var i aksjon.

Dette ble bekreftet av operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Thomas Nordvik.

Sea King-helikopteret landet rett over Månafossen. Foto: Jarle Aasland

Vanskelige forhold

Det var vanskelige forhold og høy vannstand i området der dykkerne undersøkte det mulige funnet.

Over ti personer fra politi, brannvesen og redningstjenesten deltok i aksjonen torsdag ettermiddag.

Klokken 17.48 lettet Sea King-helikopteret og politiet forlot stedet.

Sea King-helikopteret på plass. Foto: Jarle Aasland

En rekke personer fra politi og redningstjenesten deltar i søket torsdag ettermiddag. Foto: Jarle Aasland

