Guri Melby enstemmig innstilt som ny Venstre-leder

Kunnskapsminister Guri Melby er innstilt som ny Venstre-leder etter Trine Skei Grande.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Espedal, Jan Tomas

Etter det Aftenposten får opplyst fra flere kilder, skal valgkomiteen i partiet ha landet på at Guri Melby bør overta som ny Venstre-leder etter Trine Skei Grande. Innstillingen er enstemmig.

Valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen presenterer innstillingenen på en pressekonferanse i Oslo søndag.

Han bekreftet da at komiteen har landet på Guri Melby som leder, Sveinung Rotevatn som 1. nestleder og Abid Raja som 2. nestleder.

– Det er med stolthet jeg på vegne av valgkomiteen legger frem de tre navnene. Og etter 20 år i politikken har Guri Melby skaffet seg solid ledererfaring, både lokalt og ikke minst på nasjonalt nivå, og i by og i bygd. Hun har vist seg som en visjonær politiker, som kombinerer hverdagspolitikk med å stå støtt i viktige liberale prinsipper. Guris appell er bred, sterk og tydelig, sa Thorbjørsen.

Ny Venstre-leder blir endelig vedtatt på Venstres landsmøte i september.

Kulturminister Abid Raja skriver på Facebook at han er ydmyk og takknemmlig for tilliten valgkomiteen har vist ham, og at han er «innstilt på være med i nestlederteam med Sveinung for å understøtte Guri som leder på best mulig vis».

Ivrer for Hverdags-Venstre

Melby varslet sitt kandidatur i et intervju med Aftenposten denne uken, etter at statsrådene Sveinung Rotevatn og Abid Raja hadde varslet sine kandidaturer tidligere i sommer. I intervjuet sa hun at hun ønsker et mer hverdagsorientert Venstre.

Plasserer seg i midten av Venstre

Melby er fra Orkdal i Trøndelag, og har politisk erfaring fra både den nå oppløste distriktskommunen og Trondheim bystyre.

Men Melby har bodd og virket politisk i Oslo siden 2011. I 2013–2015 var hun var byråd for miljø- og samferdsel i Oslo.

Melby overtok som kunnskaps- og integreringsminister i Solberg-regjeringen etter at Trine Skei Grande i mars overraskende kastet kortene som både statsråd og Venstre-leder.

I Venstre blir ofte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Sogn og Fjordane omtalt som en urban ideologisk liberaler, mens Abid Raja fra Oslo selger seg inn som en folkelig og entusiastisk distriktskandidat.

Tilhengerne til Melby tegner gjerne et bilde av henne som en pragmatisk og samlende kandidat, plassert et sted mellom ytterpunktene Rotevatn og Raja.

Melby er ganske enig i det.

– Ingen vil være kompromisskandidaten, men jeg vil gjerne være samlende. Jeg mener nok at det er en riktig beskrivelse at jeg står litt mellom dem, både politisk og i personlighet, har hun sagt til Aftenposten.

Grande trakk seg overraskende

Overraskende for de fleste kunngjorde Trine Skei Grande 11. mars at hun ville trekke seg som leder, som statsråd og si nei til gjenvalg til Stortinget. Det skjedde få dager etter at en enstemmig valgkomité torsdag 5. mars hadde foreslått at hun skulle gjenvelges som leder.

Skei Grande har sagt til Aftenposten at hun tok avgjørelsen om å trekke seg drøyt et døgn etter at valgkomiteens innstilling forelå.

Grande ble usikker på om hun klarte å bringe statsrådene Sveinung Rotevatn og Abid Raja, som da var innstilt som nestledere, og seg selv sammen til et velfungerende team, har hun sagt.

Dette er altså de samme nestlederne som Melby nå får med seg inn i ledelsen.

Søndag skal leder i Venstres valgkomité Per A. Thorbjørnsen fortelle hva komiteen har landet på etter helgens drøftinger om hvem de mener bør ta over som partileder og nestledere i partiet. Foto: Annika Byrde