Fylkestinget: – Altfor høye Ryfast-takster

De foreslåtte takstene for Ryfast er for høye og gir uforholdsmessig høye merkostnader og vil være skadelige for en felles regional utvikling mellom Ryfylke og Stavanger-regionen, vedtok fylkestinget i en høringsuttalelse til Statens vegvesen.