Annika har uhelbredelig kreft, men det stoppet henne ikke i å få sitt ja langt inne i Suldalsheiene

I tykk tåke sitter nygifte Annika Bråtveit Klippenberg (før Reinertsen) og Olav Martin Bråtveit på en stein. De er på bryllupstur. Ikke reise. Men tur. I Etneheiene.

I helgen giftet de seg. På Turistforeningens hytte på Sandsa i Suldal. På 600 meters høyde. Langt fra allfarvei. Med seg hadde de et brudefølge på 44 gjester. Noen gikk den to timer lange spaserturen fra enten Osane eller Sandsaosen, andre ble fraktet inn med båt.

Sandsahytten var et naturlig valg å gifte seg.

– Vi ønsket oss ikke et tradisjonelt bryllupslokale. Det er ikke oss. Vi er veldig glade i Suldal begge to, og Sandsahytta er et fantastisk sted å ha et slikt arrangement, med storslått natur rundt. Gjestene bidro, og sammen bygget vi en fest, sier ekteparet til Aftenbladet.

Fikk nedslående beskjed

For fire år siden møttes de to tur i Lysefjorden rundt, på fellestur gjennom Austrått Fjellvandrar & Turkompani. De fant fort ut at de hadde en felles lidenskap for naturopplevelser, og etter kort tid ble de et par.

Men i 2016, bare ett år etter de møttes, fikk Annika en nedslående beskjed. Hun hadde uhelbredelig kreft med spredning. Annika gikk gjennom tøffe tider, med tre perioder med cellegiftbehandlinger fra høsten 2016. For tre uker siden avsluttet hun strålebehandlingen.

– Jeg har fremdeles et håp om at forskere finner noe som knekker koden om forskningen. Det er viktig å aldri miste håpet, sier Annika.

– Må være positiv

Men hun lar seg ikke stoppe. Naturen skal brukes.

– Å finne sofaen er en dårlig løsning. Det er viktig å ha en positiv innstilling til dette, og heller se etter muligheter enn begrensninger. I tillegg er det viktig å ha riktig kosthold, mener hun.

– Hvor viktig var det for deg å gjøre dette?

– Jeg tenkte at kreft får være kreft. Kreft kan mange ganger sette begrensninger i hodet på deg, og ikke la deg tenke fremover. Du har et spøkelse som henger over deg. Jeg tåler behandlingene godt, og tåler å restituere meg. Akkurat nå kjenner jeg ingenting på at kroppen har vært gjennom dette, sier hun.

Privat

Lev mens du lever. Fokuser på livet her og nå. Jeg har det 90 prosent fint, og 10 prosent vondt.

Ektemannen er en bauta

Annika er reflektert, og bruker mange vise ord om kampen mot kreften. Kreften lever sitt eget liv, og hun må prøve å gjøre det beste ut av det. Det viktigste rådet hennes, er å ikke tenke for mye over at du skal dø.

– Lev mens du lever. Fokuser på livet her og nå. Jeg har det 90 prosent fint, og 10 prosent vondt, sier hun.

Det første året var utrolig tøft. Å først få en beskjed om at det ikke var noen behandling å få, for å så få beskjed om at hun kunne få livsforlengende hjelp. Men hver gang hun har det vondt, har hun en bauta ved siden av seg. Ektemannen Olav Martin.

– Går jeg med bøyd hode kan to ord fra han være nok til at jeg kommer ut av de vonde tankene, sier hun.

Privat

Mistet mannen

Annika har god erfaring med å være åpen. Hun mistet mannen i selvmord i 2012 og mener det å tie om ting bare gjør alt verre for deg selv. Hun har opprettet en egen Facebook-gruppe hvor hun legger ut oppdateringer om det skjer noe med hennes situasjon.

– Er du åpen og snakker om det, er det mye enklere for andre å ta kontakt med deg, mener hun.

Vielsen ble gjort i åpent naturlandskap, ved turisthytta, av ordføreren i Suldal, Gerd Helen Bø, som er svigerinnen til Olav Martin. I stedet for gaver ba ekteparet om å bidra med en tapasrett, kake eller underholdning.

Fredagsmiddagen var selvfisket i garn i Sandsavatnet, og Olav Martin brygget ølet selv. Lokalene på Sandsahytta er nyoppusset av flere frivillige, og ble dekket til hele brudefølget. Dermed ble bryllupet enkelt, vilt og vakkert.