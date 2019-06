Soleklart nei til mer vindkraft i Sandnes

Bystyret i Sandnes kommune er helt samstemte i at ordfører Stanley Wirak sender brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hvor de forklarer at de vil si nei til mer utbygging av vindkraft i kommunen. Og det brevet blir trolig sendt allerede denne uken.

– Bystyret i Sandnes er av motsatt oppfatning som tidligere, og et enstemmig bystyre vil fraråde flere konsesjoner til vindkraft i Sandnes, sier ordfører Stanley Wirak.

I 2013 sa flertallet i bystyret i Sandnes ja til vindkraftverk på Vardafjell og Sandnes Vindkraftverk like i nærheten. Vardafjell vindkraft er i dag under bygging, mens konsesjonssøknaden for Sandnes Vindkraftverk er stilt i bero inntil videre på grunn av manglende nettkapasitet.

I høring om ny nasjonal ramme for vindkraft som kommunen får til politisk behandling, er ikke Sandnes et anbefalt område for etablering av vindkraft. Politikerne i Sandnes vil med dette uansett sende et signal om at vindkraft ikke er noe de ønsker i kommunen. Thor Magne Seland (H) mener de snur kappen etter vinden, bokstavelig talt.

– Jeg stemte for i 2013, og er helt sikker på at jeg gjorde feil, sier Seland.