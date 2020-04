Se dagens pressebrifing fra SUS

Sykehuset forbedrer seg nå på å starte opp normal behandling ved blant annet poliklinikk og dagkirurgi, i tråd med de nasjonale føringene. Vi viste dagens pressebrifing i samarbeid med NRK. Se sendingen i opptak her.

Publisert: Publisert: I dag 08:14

Helle K. Schøyen, konstituert administrerende direktør for SUS, under tirsdagens pressebrief. Foto: Jon Ingemundsen

Stella Marie Brevik Journalist

Deltakere er Helle K. Schøyen, som fra i dag er konstituert administrerende direktør for SUS, og klinikksjef for Mottaksklinikken Erna Harboe, som sa litt om erfaringene så langt med å håndtere covid-19-pasienter (både i mottak og ved covid-poster).

Smittevernoverlege Jon Sundal var også til stede.

– Rolig påske

Helle K. Schøyen starter pressebrifen med å fortelle om en rolig påske med tanke på koronapasienter. I dag er fem innlagt på SUS, der én er i respirator.

18 medarbeidere på SUS er nå i karantene.

– En positiv utvikling, siden 650 var i karantene for en måned siden, sier Schøyen.

Sykehuset forbedrer seg nå på å starte opp utsatte eller avlyste behandlinger ved blant annet poliklinisk avdeling, og etter hvert dagkirurgi - i tråd med de nasjonale føringene.

– Alle fag er nå i gang med å se på hva de kan sette i gang av polikliniske behandlinger og dagbehandling fremover.

Når, og i hvilket omfang, behandlingene skal starte opp, vil Schøyen tilbake til når sykehuset får bedre oversikt over personell, anestesi, smittevernutstyr og smittevernhensyn.

Kortere liggetid

Rogaland har i den siste tiden hatt lave smittetall. Klinikksjef Erna Harboe forteller også om en rolig påske. I påsken har det store arbeidet vært å skille pasientstrømmene: Hvem har, og hvem har ikke covid-19 av pasientene som kommer inn.

– Siden palmehelgen har sykehuset undersøkt 257 pasienter med mistenkt covid-smitte. Fire av dem har vært positive. Det vil si at andelen undersøkte pasienter med covid-smitte er nede i 1, 6 prosent, sier Harboe.

1. april lå andelen på undersøkte pasienter med påvist smitte på 11 prosent. Fra 1. mars til dags dato har 54 av 804 pasienter fått påvist smitte. Gjennomsnittet fra 1. april ligger altså på 7 prosent.

– Gjennomsnittsalderen på de innlagte har vært 62 år, og de har i gjennomsnitt ligger på sykehus 6,3 døgn, sier Harboe.

Harboe forteller at korona-pasientene ved SUS har kortere liggetid enn for eksempel de som blir innlagt med lungebetennelse eller influensa.

Harboe forteller at de i løpet av påsken har testet 20 til 30 personer per dag. Fire av disse har testet positivt gjennom påsken.

Fortsett «dugnaden»

Smittevernoverlege Jon Sundal forteller om en gledelig utvikling i løpet av de siste fire ukene. Han oppfordrer alle til å fortsette «dugnaden», ved å holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme hvis man har symptomer.

Sundal får spørsmål om de lave smittetallene i fylket. Han mener to faktorer er viktige: At vi ikke lever trangt og at vi har vært flinke til å høre på myndighetene:

– Vi har ikke tett befolkning. Vi må også kreditere befolkningen for å ha fulgt smittevernrådene. Vi må bringe videre solidaritetsprinsippet og skjerme de 1, 6 millionene som er i risikogruppene, sier Sundal.

– Vil bli flere positive

Sundal får spørsmål om beslutningene om å «åpne» samfunnet mer. Han mener det er riktig:

– Jeg mener vi må slippe opp mer enn det vi har gjort. Det vi gjør nå er viktig, fordi samfunnet må gå videre. Hvor fort det skal gå, er vanskelig å svare på, sier Sundal.

Testing av mistenkte smittetilfeller vil bli viktigere etterhvert som samfunnet går videre, mener Sundal.

– Vi har fått lovnader om mer testutstyr, og at vi snart kan teste 100.000 i Norge per uke. Da gjelder det å finne de positive, isolere dem og drive smittesporing.

Å få en kontrollert spredning av smitten blir nå avgjørende, mener Sundal:

– Slik kan vi finne alle som vil bli positive - og det må forvente: Det vil bli flere som tester positivt. Hvor mange, blir spennende å se, med tanke på prognosene, avslutter Sundal.