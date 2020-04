Helikopter braste i bakken under lasteoppdrag i sterk vind

Piloten skal ha kommet fra ulykken uten skader, men er fraktet til SUS for helsesjekk. Helikopteret er totalskadet. Ulykken skjedde under et lasteoppdrag knyttet til bygging av ny kraftledning fra Lyse til Nord-Jæren. Se video fra ulykkesstedet.