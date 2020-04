Nær 35.000 ledige i Rogaland

Antallet delvis arbeidsledige øker voldsomt. Og ledigheten er høyest blant de unge mellom 20 og 24 år.

Ledigheten bare fortsetter å vokse på grunn av koronapandemien. Ved utgangen av mars var det nær 35.000 arbeidsledige i Rogaland. Foto: Pål Christensen

Det går fram av ledighetstallene for mars som Nav offentliggjorde fredag formiddag.

Årsaken til krisetallene er koronapandemien som nå setter store deler av norsk arbeidsliv helt ut av spill.

Antall delvis ledige øker kraftig

Hovedtallene for Rogaland ser slik ut ved utgangen av mars:

34.724 personer er registrert som helt eller delvis arbeidsledige.

25.055 av disse er registrert som helt ledige.

8761 personer er registrert som delvis uten arbeid. Det er 6454 flere enn for en måned siden.

Bruttoledigheten i fylket – det vil si summen av helt arbeidsledige og personer på tiltak – er nå 10,3 prosent.

Blant kommunene er ledigheten høyest i Stavanger (11,9 prosent – 8277 personer), Sandnes (11,2 prosent – 4552 personer) og Haugesund (11,3 prosent – 2105 personer).

I Norge er det totalt 412.000 arbeidsledige ved utgangen av mars.

Merethe Prytz Haftorsen er direktør i Nav Rogaland. Foto: Morten Obbink

Økning uten sidestykke

Ved utgangen av uke 12, altså for to uker siden, var det 291.000 helt arbeidsledige i Norge – 142.000 flere enn én uke tidligere.

– Dette er en enormt kraftig økning av ledigheten, som ikke har sidestykke i moderne tid. Mange bedrifter er nå i en uavklart og kritisk situasjon, sier direktør Merethe Prytz Haftorsen i Nav Rogaland til Aftenbladet.

I 2018 fikk Nav inn 166.600 søknader om dagpenger i Norge.

I 2019 var antallet 160.500.

Til nå i 2020 er tallet 378.000 søknader om dagpenger – altså langt flere enn de to foregående årene til sammen.

Verst blant de unge

Aller høyest er ledigheten blant de unge i aldersgruppen 20 til 24 år.

– De unge har ofte jobb i butikker, hoteller og andre deler av reiselivet. I denne aldersgruppen er ledigheten nå 15,5 prosent, opplyser Nav-direktør Prytz Haftorsen.

Nær 24.000 permitterte

I Rogaland er det kommet inn totalt 25.208 søknader om dagpenger fra permitterte arbeidstakere i perioden fra og med uke 11 til og med torsdag denne uken.

Bare denne uken, uke 14, er det kommet inn 2293 søknader om dagpenger under permittering. Den desiderte permitteringstoppen kom for to uker siden, da 15.870 personer søkte om dagpenger på grunn av permittering.

Tirsdag 17. mars alene kom det inn 5274 slike søknader i fylket.

Antallet søknader om dagpenger under permittering i Rogaland sank til 5395 søknader i forrige uke (uke 13).

I alt har 310.850 nordmenn nå søkt Nav om dagpenger under permittering siden uke 11. Det tilsvarer 11,1 prosent av arbeidsstyrken. Verst er situasjonen i Oslo, der 12,8 prosent av arbeidsstyrken har søkt om dagpenger under permittering.