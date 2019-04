KNM «Helge Ingstad» sjøsatt: Slik ser fregatten ut nå

Utenfor Haakonsvern fyller lekteren «Boabarge 33» tankene med vann, og senker seg ned i sjøen mens rør og blokker holder fregatten stabil.

Etter omfattende reparasjoner på skroget til fregatten, skal KNM «Helge Ingstad» holde seg flytende uten hjelp.

- Vi har dermed frigjort den innleide lekteren, og kan benytte oss av allerede eksisterende infrastruktur ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern, sier kommandørkaptein Håvard Mathisen, prosjektleder i Forsvarsmateriell, i en pressemelding.

Det har gått nesten seks uker siden det 134 meter lange krigsskipet ble hevet fra havbunnen i Hjeltefjorden og transportert til Haakonsvern.

Sjøforsvaret har fortsatt driftsansvaret for fregatten, og det er Forsvarsmateriell som har ledet og koordinert arbeidet med midlertidig tetting av skadene på fregatten, etter at trondheimsfirmaet Boa hevet den.

- Denne fasen har fokusert på midlertidig tetting av skadene i skroget som er under vannlinjen ved å sveise stålplater over de skadede områdene, sier Mathisen.

Emil Wenaas Larsen / Forsvaret

Vanntette seksjoner var ikke vanntette

Parallelt arbeider sakkyndige med å kartlegge det totale skadeomfanget om bord i fregatten. Funnene vil bli brukt til å sammenfatte en tilstandsrapport som skal beskrive de skips- og våpentekniske skadene som følge av havariet.

Havarikommisjonen for transport har gjennomført omfattende undersøkelser på fregatten, blant annet for å finne årsaken til at fregatten sank etter sammenstøtet med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden.

– Vi er foreløpig ferdige med våre undersøkelser. Det at fregatten sjøsettes vil ikke være til hinder for vårt arbeid, sier sjef Dag Liseth til BT.

De fem norske fregattene består av 13 vanntette seksjoner, som i utgangspunktet skal hindre at vann forflytter seg mellom disse ved vanninntrenging.

Havarikommisjonen fant at vann likevel hadde kunnet vandre mellom seksjoner gjennom akslingene på KNM «Helge Ingstad».

De gikk ut med et sikkerhetskritisk varsel tre uker etter sammenstøtet, og de fire andre fregattene har fått iverksatt midlertidige tiltak.

I tillegg skal permanente tiltak på plass, etter hvert som fregattene skal inn til større vedlikehold.

Forsvaret

Rekonstruksjon forrige uke

Etter at KNM Helge Ingstad ble sjøsatt onsdag, slepes fregatten inn i tørrdokken på Haakonsvern. Her venter videre arbeid og kartlegging av fartøyet, opplyser Forsvaret.

Forrige uke gjennomførte politiet, havarikommisjonen og Sjøforsvaret en rekonstruksjon av hendelsesforløpet i Hjeltefjorden natt til 8. november i fjor.

Losen på «Sola TS», vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» og en trafikkoperatør på Fedje VTS er mistenkt av politiet for å ha brutt loven i forbindelse med ulykken.

Tilstandsrapporten Forsvaret skal utarbeide skal være ferdig før sommeren.