Fristen for å søke om opptak til universiteter og høgskoler er 15. april. I den forbindelse lurer mange på mye.

Torsdag 11. april klokken 15 stiller Universitet i Stavanger (UiS) til nettmøte i Aftenbladet for å gi deg svar på de spørsmålene du måtte ha. De stiller med to studenter og to som er ansatt ved opptakskontoret.

Send gjerne inn dine spørsmål allerede.