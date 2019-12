Ådne Kverneland kommer med 53 boliger og bilhus for konkurrent

885 boliger er til salgs på Bryne. Men det skremmer ikke Kverneland-familien, mest kjent for Ford, Mazda og Volvo. De har startet byggingen av et nytt bilhus for konkurrenten, Toyota Sørvest As, som igjen skal bli grunnmur for familiens nye boligsatsing på Jæren.