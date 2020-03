– Husk at barnas skolearbeid er like viktig som arbeidet foreldrene gjør når de har hjemmekontor

– Husk at barnas skolearbeid er like viktig som arbeidet foreldrene gjør når de har hjemmekontor.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Andreas Askildsen

Påminnelsen kom fra Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger, under Aftenbladets direktesending søndag.

– Foreldrene skal ikke trenge å gi barna undervisning. De skal være til stede, støtte og vise interesse, sier Pedersen.

Å sette seg inn i arbeidsplanene til barna for deretter å lage en struktur på skolehverdagen er to av de viktigste oppgavene for foreldrene, mener skolesjefen.

– Barn og unge trenger struktur. De trenger å starte aktivitetene på forutsigbare klokkeslett, de trenger variasjon og å komme seg ut i frisk luft, sier Pedersen.

Heller ikke lærerne er fysisk til stede på skolen denne uken. Dette for å unngå at de bidrar til smittespredning. Derfor har de fleste elevene hjemmekontor.

– Lærerne er tilgjengelige for elevene gjennom hele skoletiden, sier Pedersen.

I avspilleren over kan du se hele intervjuet med skolesjefen. Nedenfor kan du se femteklasselærer Ola Selliken sine råd til hvordan du løser hjemmeskolen best mulig for barna:

– Det er ingen fasitsvar på hvor mye tid elevene skal bruke på skolearbeid, men vi har lagt opp til to timer. Elevene får ikke ukesplan, men dagsplaner, slik at de har skole hver dag, sier Selliken til Aftenbladet.

– Det er krevende å følge opp alle elevene, men vi lærere skal gjøre det beste vi kan, understreker Selliken.

Han understreker at lærerne er tilgjengelige for elevene fra 08.15 til 15.00 hver dag.

Også utegym

Rosseland skule har også lagt opp til et kreativt program for å sikre fysisk aktivitet. De skal denne første uka samle søppel ute og vise hva de har funnet via de digitale læringsnettsidene. De skal også bistå i husarbeid - enkelte dager skal de løpe et par runder rundt huset.

Skolen ser også for seg at de skal ta i bruk videoundervisning om denne situasjonen blir langvarig.