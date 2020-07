Tre skadet i ulykke på hengebroa: – Har gått mye bedre enn vi fryktet

Det har gått langt bedre enn fryktet med de to arbeiderne som ble karakterisert som hardt skadet etter ei ulykke på den gamle Varoddbrua onsdag. Det opplyser Statens vegvesen.

Nødetater på den gamle Varoddbrua onsdag ettermiddag i forbindelse med arbeidsulykken. Foto: Tormod Flem Vegge

KRISTIANSAND: – Vi er veldig lettet og takknemlige. En slik ulykke har et stort skadepotensial, sier Rune Galteland i Statens vegvesen, hovedbyggeleder for byggingen av den nye Varoddbrua.

Ved 14-tiden onsdag ble to arbeidere karakterisert som hardt skadet i forbindelse med ei ulykke knyttet til rivingen av den gamle Varoddbrua i Kristiansand. Det ble opplyst at en tredje arbeider var lettere skadet.

De tre ble truffet av en vaier, som løsnet fra et feste.

Torsdag er det klart at skadeomfanget til de to førstnevnte arbeiderne ikke er så alvorlig som først antatt.

Skadeomfanget

En ambulanse med en skadet arbeider rygger bort her fra anleggsområdet knyttet til den gamle Varoddbrua. Foto: Tormod Flem Vegge

Den ene arbeideren har pådratt seg ei punktert lunge, den andre har fått et brudd i det ene låret og den tredje har et forslått kne, ifølge Statens vegvesen.

– Det har gått mye bedre enn vi har fryktet. Arbeideren som har et forslått kne, ble utskrevet fra sykehuset onsdag og vil trolig være tilbake i jobb mandag. De to andre vil bli utskrevet fra sykehuset i løpet av torsdagen, sier Galteland.

– Hva var årsaken til ulykken?

Rune Galteland i Statens vegvesen, hovedbyggeleder for byggingen av den nye Varoddbrua, foran hengebroa hvor tre personer onsdag ble skadet. Foto: Tormod Flem Vegge

– Årsaken til ulykken skal granskes sammen med PNC og Statens vegvesen. Etter en foreløpig gjennomgang med PNC og underentreprenøren, som utfører rivearbeid på hengebroa, ser det ut som en innfestning, en styremekanisme, til en vaier har røket. Det kan være en medvirkende årsak til ulykken.

Hovedbyggelederen sier at det vil bli iverksatt konkrete tiltak for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Politiet etterforsker

Fra venstre: Den gamle Varoddbrua fra 1956, som skal rives, den nye gang- og sykkelveibroa, som er festet til den nye Varoddbrua, og betongbroa fra 1994. Foto: Tormod Flem Vegge

Politiet etterforsker ulykken.

– Det viktigste nå er å finne ut hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd, sier Ole Martin Paulsen, politiadvokat ved Agder politidistrikt.

– Vi skal sjekke hvilke rutiner som er fulgt og om arbeiderne har fulgt de rutinene de skulle. Foreløpig har vi ingen formening om noen har gjort noe galt, fortsetter politiadvokaten.

Øyvind Arnegård, seksjonsleder i Arbeidstilsynet i Område Sør, sier at Arbeidstilsynet vurderer om de skal gjennomføre et tilsyn på ulykkesstedet.

– Sannsynligheten er stor for at vi vil gjennomføre et tilsyn. Et tilsyn vil mest sannsynlig innebære en befaring og møter med aktuelle entreprenører og arbeidsgivere, kommenterer han.

River hengebroa

Denne vinsjen benyttes når betongelementer fra den gamle Varoddbrua rulles i land på en slede. Foto: Tormod Flem Vegge

Betongdekket på hengebroa fra 1956 er i ferd med å fjernes, i forbindelse med riving av broa. På vestsiden fjernes betongdekket seksjonsvis ved hjelp av en kranbil.

På østsiden fjernes betongseksjonene ved hjelp av en slede på hjul. Seksjonene festes til sleden og rulles i land, og det var i forbindelsen med dette arbeidet at en vaier røk.

Rivearbeidet er midlertidig stoppet, inntil årsaken til ulykken er endelig fastslått.

PNC Norge er hovedentreprenør for byggingen av den nye Varoddbrua i Kristiansand, mens Statens vegvesen er oppdragsgiver.

Det var mannskap fra en av PNCs underentreprenører som ble skadet i ulykken.

