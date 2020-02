Ferjetrafikk hindrer andre biler

Det var kø og tendenser til kaos ved Hanasand ferjekai mandag ettermiddag. Reservekaien klarte ikke å sluke unna ferjetrafikken godt nok.

Biler som ikke skulle over Boknafjorden måtte over i feil kjørebane for å komme seg fram ved Hanasand ferjekai. Foto: Tommy Ellingsen

Mye vind gjorde at ferjene over Boknafjorden gikk fra Hanasand i stedet for Mortavika. I ettermiddagsrushet strakk ferjekøen seg langt inn i Hanasandveien, og det skapte problemer for biler som skulle til Østhusvik eller gjennom Finnfast.

Løsningen for mange ble å legge seg i motsatt kjørebane, så lenge det ikke kom biler i mot.

Størst utfordringer var det i rundkjøringen ved tunnelåpningen hvor biler til Finnøy kjører rett fram, biler til Østhusvik svinger til høyre og biler til ferja svinger til venstre.

Flere ganger ble biler på vei til ferja stående i rundkjøringen og sperret dermed for øvrig trafikk. En av dem som var vitne til trafikken, var bussjåfør Kjell Arne Slethei. Den pensjonerte politimannen er sjåfør på Kystbussen og parkerte bussen like ved rundkjøringen.

– Jeg vil si at bilistene har vært smidige. Biler som blitt stående i rundkjøringen har sluppet fram biler som skulle til Østhusvik eller Finnøy, sier Slethei.

Selv valgte han å slippe passasjerene ut av bussen og la dem gå til ferja. På andre siden av Boknafjorden måtte de over til annen buss.

– Det er ingen oppstillingsplass for busser på kaien, og dermed havner vi langt bak i køen. Passasjerene ville heller gå om bord for å rekke rette avgang, sier Slethei.

Etter kort tid kom en annen fra Kystbussen, den ble geleidet fram i køen av mannskap på kaien.

– Vi kommer oss til Bergen i løpet av kvelden, men vi er allerede forsinket med tanke på rutetidene, sier sjåføren.

Hanasand ble tatt i bruk som reservekai for Mortavika 1. juli 2016. Ved å velge Hanasand fremfor Mekjarvik i Randaberg, ble reisetiden halvert. Dessuten gir Hanasand bedre ly for vinden og bølgene enn Mekjarvik, ifølge Statens vegvesen.

