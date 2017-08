To store cruiseskip i Stavanger i dag

Det ene skipet kommer fra og skal tilbake til New York.

«Costa Magica» la til Skagenkaien ved 08-tiden, med over 3000 passasjerer. De fleste turistene er europeiske, med en stor andel italienere. «Costa Magica» er på 105.000 brt, er 272 m lang og tar fullsatt 3470 passasjerer. Før Stavanger har Costaskipet besøkt Bergen, Hellesylt, Geiranger, Åndalsnes og Olden. Hun blir liggende til kl.19.00. De neste havnene er Bremerhaven og Amsterdam hvor cruiset avsluttes.

Amerikabåten søndag er staselige «Queen Mary 2». Hun kommer til Norge fra New York via Southampton og Hamburg. Før Stavanger har hun også vært innom Bergen, Ålesund, Olden og Flåm. Passasjerene er kommet ombord i skipet i USA, England eller Tyskland.

«Queen Mary 2» er på 150.000 brt, er 345 m lang, 41m bred og stikker 10m dypt. Hun tar på sine cruise over 3000 passasjerer, og har et mannskap på 1250. Hun drar igjen kl 17.00. Da fortsetter hun sin ferd via Hamburg og Southampton og derfra til New York.

Etter søndag gjenstår 25 cruiseanløp i Stavanger. Det siste cruiseskipet ventes lille julaften. Kommende uke ventes fem skip med 13.000 passasjerer. Halvparten av disse er på to skip mandag. Det blir også cruiseanløp tirsdag og fredag.