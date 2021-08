Risa og Hæhre er tildelt Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet

3d‐visualisering av planlagt utfylling og kryssområde ved den kommende tunnelåpningen på Kvitsøy.

Arbeidsfellesskapet Hæhre Entreprenør AS og Risa AS er valgt til å bygge den 3480 meter lange ettløpstunnelen fra Kvitsøy til Rogfast, for over 622 millioner kroner.

