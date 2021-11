Diskuterte plassering: – Stavanger trenger et badeland

Felleskjøpets forslag til nytt badeland og svømmeanlegg i Hillevåg. Dette er ett av forslagene kommunen går videre med.

Alle politikerne er enige om at de vil ha badeland i Stavanger, men til tross for klare anbefalinger fra administrasjonen er de uenige om hvor det egentlig burde ligge. To alternativer står igjen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden