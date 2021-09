Iselin Nybø: – Ny rødgrønn regjering kan gi full brems for skogvernet

Bak Iselin Nybø ligger Hesten naturreservat, som er den største sammenhengende naturlige furuskogen på Sør-Vestlandet. Et av få steder i landet med kystregnskog.

– Det vil være utrolig synd for naturen og det biologiske mangfoldet hvis Senterpartiet skulle komme i regjering etter valget og få gjennomslag for sin politikk, sier Iselin Nybø, næringsminister og stortingskandidat for Venstre. Dette avvises blankt av Geir Pollestad (Sp).

