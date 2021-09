– Vi utnytter ikke at Rogaland er Norges største fiskerifylke

Vi er kjempeflinke på landsbruksprodukter, men fiskeriene i Rogaland har havnet i oljeskyggen. Hvis matfatet Rogaland i framtiden også inneholder fisk, blir vi giganter innenfor matproduksjon, hevdes det i Egersund.

La oss begynne med det kjedeligste først. Tall. I Rogaland landes det årlig rundt 538.000 tonn fisk. På andreplass kommer Møre og Romsdal med 502.000 tonn.

Hvis dette hadde vært en quiz og spørsmålet var: Hvilket fylke er størst på fiskerier i Norge, så hadde trolig de fleste svart et av de nordligste fylkene. Men rett svar er altså Rogaland. Eigersund, med sine 330.000 tonn, er alene større enn hvert av de gamle fylkene Finnmark og Troms.

Hva er galt?

Ordfører Odd Stangeland (Ap) er opptatt av problematikken. Han presiserer at denne saken ikke har noe å gjøre med valgkampen. Her er vi alle i samme fiskebåt. Han viser til oljå for å forklare når fiskerinæringen begynte å glippe for oss.

– Da oljå kom til Rogaland, søkte mange seg dit. Det gjorde at vi mistet eierskap til mye av fiskeriflåten.

Stangeland stiller et retorisk spørsmål.

– Hvor er Rogaland når vi snakker om nasjonal fiskeripolitikk?

Og da er vi tilbake til at andre landsdeler har tatt et eierskap til fiskeriene. Hvis NRK arrangerer en debatt på radio eller TV, så flys det inn ordførere nordfra. Ingen kommer på at det er Rogaland som er fiskerifylke nummer én i landet.

Stangeland mener vi må begynne med oss selv. Det er ingen vits i å skylde på andre.

– Det kan virke som om fiskeriene ikke regnes som en del av matfylket Rogaland. Egentlig er dette en gladsak. Hvis vi tar med fiskeriene, går vi fra å være et stort matfylke til å bli et gigantisk matfylke

Nytt direktorat

Han fremhever beliggenheten. Det er vi som ligger nær kundene på kontinentet. Utnytter vi det godt nok? Stangeland hevder at hvis fisken tas i land her og bearbeides i Rogaland, så vil det skape mange, nye arbeidsplasser.

– Hvem skal koordinere dette?

– Det foregår for tiden en debatt langs kysten. Mange mener at Norge bør få et sjømatdirektorat. I denne diskusjonen må Rogaland komme sterkt på banen. Og det nå! Det er svært viktig at et slikt direktorat havner i Rogaland.

– Og kanskje i den største fiskeribyen i fylket?

– Ja, i Egersund har vi kompetansen og fiskeriene, men det viktigste er at Rogaland kobler seg på debatten. Vi må komme oss i førersetet. Gjør vi det, tar vi et stort skritt i å skape mange, nye arbeidsplasser. Husk - fisk er en evigvarende ressurs, sier Odd Stangeland.

Et godt eksempel

Siri Meling er ny kommunalsjef i Eigersund. Hun kommer fra en direktørstilling i Fiskeridirektoratet. Meling har også vært leder i fiskeribedriften Fonn, og har mange år bak seg på Stortinget. Hva tenker hun vi bør gjøre?

– Det viktigste vi kan gjøre er å støtte opp om næringen. Det skjer mye spennende både på Karmøy og i Eigersund. Det er en nærings som foretar store investeringer. Det forteller meg om fremtidstro. Næringen har lenge vandret i oljeskyggens dal.

– Bør Eigersund og Karmøy samarbeide mer?

– Vi har mye å samarbeide om, men vi har samtidig mye å konkurrere om. Næringen konkurrerer om råstoffet. Konkurranse mellom Karmøy og Eigersund er sunt. Den driver oss framover og holder næringen på tå hev.

– Med din bakgrunn fra fiskerinæringen, tar du med deg noen gode ideer inn i kommunalsjefsjobben?

– Jeg tror det først og fremst handler om at vi som kommune må være imøtekommende. Aktørene må trives og ha gode vekstvilkår. Så er det i bunn og grunn opp til næringen selv. Ta for eksempel Egersund Group. De er tungt inne i tradisjonelt fiske, de er store på utstyrssiden, på oljevern og på aqua-kultur. Egersund Group er et kjempegodt eksempel på et konsern som har tatt opp i seg alle de store næringene i Rogaland.

Ordfører Stangeland skyter inne at investeringene i havna de siste årene nærmer seg milliarden.

– Vi utnytter ikke at Rogaland er Norges største fiskerifylke, sier Stangeland.