Rolf (47) driver treningssenter på Madla: – Jeg har ikke vaksinert meg og kommer ikke til å gjøre det

Rolf Gustavsen, senterleder ved 24ShapeUp på Madla, vil ikke vaksinere seg.

En undersøkelse viser at mange av de som er kritiske til koronavaksinen, er over gjennomsnittet opptatt av kropp, livsstil, helse og åndelighet. – Feil at unge og friske ikke kan bli alvorlig syke av korona, sier smittevernoverlege.

