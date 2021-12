Speilglatt i gata? Her finner du strøsand på Nord-Jæren

Her får du oversikt over hvor du finner strøsand flere steder i distriktet.

Gode sko er ikke alltid nok. Da kan strøsand være løsningen.

Stavanger

Stavanger kommune har plassert ut over 130 kasser med strøsand. De står ved:

de viktigste bratte bakkene

ved kommunale trapper

ved alle miljøstasjoner.

ved kommunale bygg i kommunedelen Rennesøy

«Vi fyller på sand med jevne mellomrom, men om du finner en tom strøsandkasse, setter vi pris på at du melder fra til oss. Sameier eller andre private må kjøpe strøsandkasser selv», skriver kommunen på sine nettsider.

Kommunen har også plottet alle strøsandkassene på et kart. Kassene vil ikke alltid vil stå akkurat der merket er satt, men merkene gir en oversikt over hvilke gater/områder det står strøsandkasser i.

Hvor strør kommunen? Når strøs det? Og hva må du gjøre selv? Her får du svarene.

Sandnes

John Olav Haraldsen i Sandnes kommune opplyser at det er plassert ut 250 kasser med strøsand i kommunen. Det skal være sand utplasser i alle bydeler, men per nå har ikke kommunen lagt ut en oversikt over hvor kassene er plassert.

– Vi jobber med å få lagt ut en oversikt på kommunens hjemmesider. Men det jeg kan si, er at strøsanden er plassert ved bratte bakker der vi vet det kan være krevende å kjøre, sier Haraldsen.

Sola

I Sola setter kommunen ut to containere med strøsand til privat bruk.

«Om vinteren kan du hente saltblandet strøsand til bruk på veier og gangstier. Dette er et gratis tilbud til kommunens innbyggere», skriver kommunen på sine nettsider.

Kontainerne er fortsatt ikke kommet på plass for sesongen, men kommunen håper å få satt dem ut i løpet av kommende uke.

Kontainerne med strøsand vil bli plassert på følgende steder:

Miljøstasjonen i Solakrossen (ved Snadderbua).

Miljøstasjonen i Tananger (Gamle Tananger kirke)

Strøsandcontaineren som tidligere sto på Skadberg er flyttet til Solakrossen, ettersom det graves i området.

Kommunen fyller på ny sand med jevne mellomrom.

Du kan også melde fra til kommunen for å informere om veier der det er behov for måking eller strøing.

Randaberg

Randaberg kommune har satt ut strøkasser med gratis sand ulike steder i bygda. Åpne faktaboksen for å se hvor strøsandkassene er plassert.



Fakta Randaberg: Oversikt over strøsandkasser Ta med spade og bøtte, slik at du har noe å ta med strøsanden i, oppfordrer kommunen på sine nettsider. Sentrum: Heiå ved nedgravde søppelkontainere/fotballbane

Randaberg kirke

Sykehjemmet

Randaberg forsamlingshus

Bøveistubben

Varen 12

Varen 29

Solbakken barnehage

Torvmyrveien 17

Vistestølen barnehage

Miljøstasjon Nyvollveien

Solhadle

Harestad skole, bak administrasjonsbygget

Vistestølen 2

Miljøstasjon sentrum v/Coop

Valahaug

Valakroken

Ryggjatun v/gangbro

Bokollektiv Torset

Kommunehuset v/Kyrkjeveien

Myrå barnehage Goadalen, Goa: Bergveien

Bokollektiv Dalveien

Miljøstasjon Kiwi

Ryggleet

Goa skole Viste Hageby: Viste barnehage

Aktivitetshus Endrestø

Bokollektiv Goa Vest

Dalhaugveien

Skipreidveien

Kvernevikveien 200

Goastemmen Grødem: Agatveien v/nr.7

Bussluse Krystallveien/Bronseveien

Tinnveien v/nr.39

Stølsbrotet ved nedgravde søppelkontainere

Strandvågen ved nedgravde søppelkontainere

Miljøstasjon v/ Prix

Grødem kirke

Fjordsvingen

Fjellheim barnehage

Smaragdbakken

Torvmyrveien 50

Fjellprydveien 30

Grødem skole, parkeringsplass

Hagafjellbakken

Hagafjellveien v/nr.14

Fjellrappveien Andre steder: Sande barnehage

Steinnes (Tungenesveien)

Harestadvika v/miljøstasjonen Les mer

Randaberg har også strøsand i bøtter, som kan hentes på kommunens servicetorg.

«Denne strøsanden er forbeholdt eldre, som selv ikke kan hente sand fra strøkassene.», skriver kommunen på sine nettsider.