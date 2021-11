Onsdag informerte ledelsen ved Stavanger universitetssjukehus om smittesituasjonen i regionen. Sykehuset øker beredskapen og kaller situasjonen «uavklart».

For mindre enn 2 timer siden

Dette har kommet fram på pressemøtet:

SUS øker beredskapsnivået til grønt. Grønn beredskap er det laveste beredskapsnivået, men innebærer likevel at beredskapen ved SUS oppjusteres. – Dette betyr at vi har en uavklart situasjon og det kan være behov for ekstraordinære tiltak, forklarer fagdirektør Eldar Søreide.

Situasjonen med koronaberedskap, RS-virus og influensasesong er krevende, ifølge sykehuset. – Økende antall covid-19-pasienter kan også føre til et økt antall innleggelser hos oss. Det må vi ta høyde for. RS-virus har slått til tidligere i år, det samme ser vi i våre naboland.

Antall innleggelser er høyere nå enn det som er normalt på denne tiden. Det er også høyt sammenlignet med tidligere topper.

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe sier at koronasmittetrykket er høyere enn på lang tid. – Siden høstferien har en hatt nesten dobling i tilfeller per uke i befolkningen vår. Verdt å merke seg er det at det er en større spredning nå enn man så i sommer og tidlig høst, også eldre blir smittet.

– Inntrykket vårt er at de som blir smittet med covid, blir mindre syke enn før vaksinasjon. Vi har fortsatt en del som ikke er vaksinert, flere titalls tusen i vår region, og de er like sårbare for infeksjon som før, sier Kleppe.

Han understreker at det var riktig å åpne opp samfunnet da dette ble gjort i slutten av september. – Det var helt riktig å åpne opp, men noe av det som ikke har kommet godt nok frem er at det fortsatt er behov for å være hjemme når man er syk, og teste seg. Det er mye skjult smitte, som vi ikke oppdager før det har gått en stund.

Vi registrerer at det er høyt smittetrykk i byer som Trondheim og Tromsø. Når det er så få begrensninger, er det ikke overraskende at smittetallene stiger, sier Klepp.