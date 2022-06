– Det er en stor avgjørelse for bydelen som skal tas. Den kan innebære å legge ned tre skoler. For å være sikre på at avgjørelsen kan stå seg de neste 40 til 60 årene, så må vi ut med informasjon til bydelen, sa Kristoffer Birkedal (Frp), leder for utvalg for oppvekst, som åpnet folkemøtet på Riska torsdag.