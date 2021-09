SV har vedtatt forhandlingsmandat – miljø og ulikhet blir viktigst

Et enstemmig landsstyre har vedtatt mandat og forhandlingsutvalg dersom SV går inn i regjeringsforhandlinger med Ap og Sp etter sonderingene.

Partileder Audun Lysbakken under hans tale til landsstyret lørdag på Thon Hotel Opera i Oslo.

I vedtaket fra landsstyret heter det at arbeidsutvalget i partiet skal forhandle på vegne av partiet. I tillegg er det opprett en referansegruppe som står i tett kontakt med forhandlingsdelegasjonen.

Denne har ifølge partiet et særlig ansvar for å bidra med kompetanse og råd underveis i forhandlingene, og består av Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Freddy Øvstegaard, Ingrid Fiskaa, Kari Elisabeth Kaski, Jan Olav Andersen, Synnøve Kronen Snyen og Marthe Hammer.

– Et enstemmig landsstyre har nå valgt forhandlingsgruppe og mandat dersom det blir forhandlinger. Vedtak for mandat trer først i kraft hvis det blir forhandlinger mellom Ap, SV og Sp. Referansegruppen skal bidra med råd og kompetanse underveis og ved behov, sier SV-leder Audun Lysbakken i en pressemelding.

Der opplyser SV at forhandlingsgrunnlaget er partiprogrammet og landsmøteuttalelsen «Tid for forandring». Resultatet skal måles opp mot gjennomslag for disse.

– Særlig viktig blir det hvordan SVs politikk preger feltene miljø og ulikhet, heter det i pressemeldingen.

Partiet tar stilling til regjeringsdeltakelse ved at framforhandlet regjeringsplattform legges ut til uravstemning blant alle partiets medlemmer, i henhold til landsstyrets vedtak.