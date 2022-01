Nå kan du få svømme igjen i både Stavanger og Sandnes

Gamlingen og Stavanger svømmehall åpner lørdag, mens svømmehallene i Sandnes åpner allerede fredag.

Gamlingen åpner lørdag for publikumsvømming.

– Svømmehallene åpner igjen for publikumsvømming, denne gang uten reservasjonssystem, skriver kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune, Eirik Haglund.

Fra og med lørdag 15. januar åpner Gamlingen og Stavanger svømmehall for at du kan bruke anleggene uten å uten å reservere tid først.

De andre svømmehallene vil åpne i løpet av uke 3. Dette gjelder kommunedelshallene.

– For at det skal være enkelt å holde avstand til andre, vil det fortsatt være et øvre tak på hvor mange som kan være i anlegget samtidig, og alle som bruker anlegget oppfordres til å følge de generelle smittevernreglene både i og utenfor anlegget, skriver Haglund.

Austrått svømmehall har åpent allerede fredag.

Sandnes åpner fredag

Sandnes kommune åpner for publikumssvømming allerede fredag 14. januar. Det vil være restriksjoner for hvor mange som kan bruke anleggene samtidig.

– Vi ber dere derfor å følge med på svømmehallenes Facebook-sider for mer informasjon, skriver Sandnes kommune på sine nettsider.

I Austrått svømmehall gjeninnføres tidsbolkene i helgene. Det tillates 50 personer i hver tidsbolk. Da vil det ikke være mulig å bestille på forhånd, men det er førstemann til mølla.

– Vi fortsetter med de vanlige tider i ukedagene, men da tillates det kun 20 publikum i svømmehallen av gangen, skriver Austrått svømmehall på sin Facebook-side.