Nikolai (28) er kåret til Norges beste baker og er bakerisjef på Sirkus Renaa

Nikolai Meling er et skikkelig brødhode, i positiv forstand.

Nikolai Meling hadde helt andre planer for for yrkeskarrieren, men en bolledeig i tenårene endret alt. Nå er han er merittert baker med fire ansatte under seg. Bakerst står kollega Eirik Vrenne.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det var jo ikke dette jeg egentlig ville.

Meling mimrer tilbake til starten av videregående. Han skulle inn på grafisk design.

Men karakterene var for dårlige. Meling endte i stedet opp på restaurant og matfag, en studieretning han vurderte å droppe ut av.

– Så fikk jeg beskjed om å lage en helt ordinær bolledeig. Det klarte jeg veldig bra og det ga meg en mestringsfølelse, forteller han.

I dag er 28-åringen bakerisjef ved Sirkus Renaa. Han har blitt kåret til Norges beste baker og har en tredjeplass fra VM.

– Så kan du vel trygt si at det ballet på seg, sier han lattermildt.

Fagidiot og brødhode. Alt ment i beste mening, så klart. 28-åringen har vært bakerisjef ved Sirkus Renaa siden 2019.

Fagidioten

Sjefen, Sven Erik Renaa, beskriver ham som «en fagidiot».

– Han er så nerdete som det går an å bli. Han kan snakke i timevis om malingsgrad på mel. Det er så gøy. Jeg var solgt med én gang, utdyper Renaa.

28-åringen vokste opp på Austre Åmøy, fullførte læretiden i Lom og gikk videre til Stockholm for å jobbe under Håkan Johansson, som på dette tidspunktet nylig ble kåret til verdens beste baker.

Derfra gikk det videre til et toårig opphold i Porsgrunn, hvor Meling jobbet på et bakeri til en god kompis. Så tok Renaa kontakt og lokket ham hjem igjen.

– Jeg er jo forbanna glad i denne byen og har veldig lyst til at flere skal få opp øynene for brød. Jeg er her fordi jeg mener at jeg bidrar til noe større, sier 28-åringen.

Brød er kunst. Meling sier selv at han må være i en nødssituasjon før han kjøper brød på butikken.

Brødhode

For han er et skikkelig brødhode. Surdeigsbrød er blant favorittene. Et godt brød kan ta dager å lage.

Han snakker ikke bare varmt om sin egen bransje. Meling mener det er for mange snarveier.

Mye blir likt, mye blir kjedelig.

– I industrien skal alt gå fort. Går det fort, kan du selge mye. Selger du mye, kan du tjene penger.

– Dette går naturligvis utover kvaliteten. Vi har alle smakt forskjellen på det du kjøper i butikken sammenlignet med det du lager selv, sier Meling.

Les også Åpner ny restaurant: – Først i Norge med noen av rettene

Les også Ny restaurant har åpnet i Pedersgata: – Dette er bare sykt kjekt

Og da er det kanskje ingen hemmelighet at det er én vare 28-åringen for all del unngår å legge i handlekurven.

– Jeg kjøper brød kun i nødstilfeller, sier han og ler.

Heldigvis har det kommet noe ut av pandemien som varmer det unge bakerhjertet. Flere nordmenn har børstet støv av gamle håndverkstradisjoner og oppskrifter.

– Det er mange hjemmebakere som er vanvittig flinke. De deler bilder og oppskrifter på sosiale medier, det vil jeg tro gir en smitteeffekt, sier Meling.

Influenseren

Om ikke blant de største, så er Meling en bakerinfluenser også. På sin Instagram-konto har han rett over 14.000 følgere.

Her deler han blant annet bilder av croissanter, brød, baguetter og horn.

– Det begynte da jeg jobbet i Stockholm. Det er farlige greier det dopaminet du får når du hanker inn mange likes, sier Meling spøkefullt.

Ikke alle tilbakemeldingene på sosiale medier er utelukkende positive. Selv om Meling sitter på en enorm kompetanse, er det særlig én gruppe som ikke setter pris på rådene eller forslagene hans.

– Vi har faktisk HHOSPV på Sirkus Renaa. Vi har lagt ut et par bilder i gruppa på Facebook, men folk blir skikkelig sinte. Vi lager til og med vårt eget krydder fra bunnen av, men folk spør ironisk om hornet må spises med pinsett. Det er smikkløye, sier 28-åringen.

Torsdag ettermiddag klargjør Meling nærmere 100 medialunas. Små, argentinske croissanter.

Læremesteren

Når Aftenbladet er innom torsdag ettermiddag, jobber han med å gjøre klar nærmere 100 medialunas. Små, argentinske croissanter.

I forbindelse med croissantens dag på søndag, har han fått i oppdrag å vise fram hvor kul den franske bakervaren kan være.

Seks ulike slag skal han få i havn, med blant annet ingredienser som blåbær, kaffe og vafler.

– Hva skal til for å bli en god baker?

– Jeg vil ikke si at det er så mye som skal til, egentlig. Det viktigste er å være interessert. Jeg vil anbefale å starte med brød. Brød er universalt og det finnes mange bøker du kan lære mye av. Prøv deg fram underveis og lær av det. Da sitter det til slutt i fingrene.