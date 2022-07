- Jeg har vært i rusen og kommet meg ut av det. Jeg håper å være et forbilde. – Det er så mye en skal lære. Mange har levd i dysfunksjonelle hjem, og man må ta igjen mange år på ganske kort tid. – Jeg har gjort ting litt annerledes og gått min egen vei. Stayerne

Få har blitt fulgt over like lang tid som dem. Vi har møtt tre av dem som har delt om rusavhengigheten sin med forskere.

I ti år har forskere i Stavanger fulgt tidligere rusavhengige.

Målet er å finne ut hvordan man kommer seg ut av et liv i rus. Mens de fleste studier strekker seg noen måneder eller kanskje et par år, varer Stayer-studien over ti år.

– Dette har ikke forskere sagt noe om før, sier forskningsleder Aleksander Erga til Aftenbladet.

208 mennesker har blitt fulgt opp og ned i rusen. De har fulgt både de sykeste og suksesshistoriene.

Vi har møtt tre av dem som har delt livet sitt med forskningen.