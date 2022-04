Mr. Jæren og Mr. Egersund logger av

– Tenk at vi har fått betalt for å ha det så ufattelig kjekt på jobb, sier Arnt Olav Klippenberg og Geir Sveen, som gir seg i Aftenbladet.

Det er en tid for alt, til og med for at Arnt Olav Klippenberg og Geir Sveen slutter i Stavanger Aftenblad. De to tar med seg over 60 års journalisterfaring når de nå logger av.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Jeg har min siste dag her i dag, sier Geir Sveen til kokken i kantina i Høghuset på Bryne.

– Men ... jeg skulle jo legge av wienerbrød til deg i morgen, sånn som vi pleier?

Han har en ordning, viser det seg, et slags grått marked for wienerbrød, som sikrer at sprekingen Sveen ikke går glipp av fredagsbaksten på jobb. Mannen har vært journalist på Jæren i over 40 år, men torsdag 31. mars logget Aftenbladets egen Mr. Jæren av for siste gang. Gråsonemarkedet for wienerbrød på Bryne har mistet en kunde.

– Off ja, det er litt rart og vemodig. Jeg tror det er rett tid å gjør det, før jeg blir en sånn gammel, sur mann som bare synger den samme sangen hele tiden.

– Forresten, du vet at alt dette er hans feil, sier Arnt Olav Klippenberg, ler godt og peker bort på Sveen.

Hvis Geir Sveen har vært Aftenbladets Mr. Jæren, har Klippenberg vært Mr. Egersund. En dag røpet han for kollega Sveen at han hadde bestemt seg. Klippenberg hadde hatt to drømmer i livet. Den ene var å bli journalist. Nå hadde han levd den drømmen i 20 år, helt siden han skrev sin første sak om at Egersund skulle få sitt eget bytelt. Den siste saken Klippenberg skrev i Aftenbladet var at byteltet ble revet. Man skulle nesten tro at noen koordinerte dette, men Klippenberg sverger på at det er tilfeldig.

En løgnas med kamera

Sirkelen var i alle tilfeller sluttet, og egersunderen går nå for alvor løs på sin andre drøm: Å skrive romaner. Jo, han har tjuvstartet ganske grovt, men nå blir det historiefortelling på fulltid, og ikke i Aftenbladets spalter.

– Jeg synes også det er rart. Journalister har mye av identiteten sin knyttet til jobben. Sånn har det i alle fall vært for meg. Og jeg skal ikke pensjonere meg. Jeg skal jobbe med noe annet. Dere blir ikke helt kvitt meg ennå, sier Klippenberg og ler godt.

Da Geir Sveen røpet til kollegaen at han ville gi seg, begynte kverna å gå også hos Klippenberg. Beslutningen satt laaaangt inne hos begge to. Geir Sveen var ikke mer enn 14 år da han begynte å tråle Jørpeland for fotomotiver og saker. Da Sveens bunntrål var ferdig med Jørpeland, gikk han løs på neste sted.

– Jeg var en løgnas med kamera som syklet rundt. Nå kjører jeg bil. Resten er nokså likt, sier Sveen.

forrige















fullskjerm neste 1 av 9 Foto: Tor Inge Jøssang

Gjennombruddet kom som 14-åring da han møtte Anna Songesand i Lysefjorden. Hun gikk fra fjorden opp til stølen sin hver dag. Elva hadde gått flomstor, og den lille kvinnen med sjal og Ludvig-sekk tok av seg støvlene og vadet over elven. På andre siden sto løgnasen fra Jørpeland og tok bilder. Framside og tre siden inni Rogalands Avis. Så besøkte han alle – absolutt alle – som bodde fast i Lysefjorden. Da han ble 16 og kunne bytte sykkel med moped, gjorde han samme øvelsen i Forsand, Strand og rundt i Ryfylke.

En «Sveen-sak»

Sånt får en jobb av. Framtidige journalister får dette tipset helt gratis. I journalistikken trumfer teft, utholdenhet, pågangsmot og kritisk sans tunge masterutdannelser 97 av 100 ganger. Sveen fikk rekkehus på Bryne, en rød Golf, telefon og beskjed om å finne gode saker. I 40 år har han gjort akkurat det, uten utdannelse, men med voldsom teft.

– Den saken om Anna kunne jeg laget i dag også. Alt forandrer seg. Teknologi og systemer og jeg vet ikke hva. Men historier om folk går aldri av moten.

Sveen flyttet til Bryne, der han har trålet i 40 år. Han kjenner kolossalt mange folk, har skrevet om absolutt alt og i Aftenbladets irrganger er det noe som heter «en Sveen-sak». Den handler om folk, et pussig fenomen, et dyr eller noe annet som Mr. Jæren har fått nyss i, og tenkt «hmm, kanskje det kan være noe?».

Når den alarmen går hos Geir Sveen, da blir det som regel en godt lest, kjekk sak som treffer hverdagen til folk, men som også inneholder noe mer. På sin egen 63-årsdag, mens gjestene var på vei til selskapet, lå han paddeflat i Sandtangen på Bryne. Noen hadde lagt merke til at det kom så grassat med padder over stien sånn i skumringen. Mange ville latt padde være padde og gått hjem til kaker og kaffi. Geir Sveen tok turen til Sandtangen, la seg flat, ble skitten og fæl, og dokumenterte paddetrekket. Våryre, seige skapninger på vei mot en hyrdestund ble dokumentert med hodelykt og kamera.

Stor interesse hos leserne! En Sveen-klassiker, nesten på linje med ålen i Orrevatnet som blir spist levende minst åtte ganger, eller Luis, skilpadda som i 52 år har gravd seg ned i en hage på Kvernaland. At saken om fembarnsmoren Ingjerd H. Haarstad, som skal svømme Jærkysten på langs, kommer fra Geir Sveens hånd, det overrasker absolutt ingen.

– Og i neste øyeblikk får du skrive om strømkabler, der noen på Klepp mener de kan graves ned i stedet for luftspenn. En viktig sak, masse papirer og politikk. Jeg kunne gjort nesten alt dette på fritiden, og så har Aftenbladet betalt meg for å fyke rundt og skrive om disse tingene! For et fantastisk privilegium det har vært.

Fakta Geir Sveen Født 25. mars 1959 Har jobbet som journalist i Stavanger Aftenblad siden 14. juni 1979. Sveen er blant landets best trente journalister og blir bare sprekere jo eldre han blir. Sveen etterlater seg et ekstremt velbrukt adgangskort og et hull i gråsoneøkonomien rundt wienerbrødsalget på Jæren. Les mer ↓

Fakta Arnt Olav Klippenberg Født 18. april 1957. Klippenberg har kombinert journalistyrket med å være revyartist, forfatter og skribent. Han har jobbet som journalist i Stavanger Aftenblad i over 20 år, men har også hatt opp til flere skikkelige jobber med fast arbeidstid og ryddige forhold før han ble journalist. Les mer ↓

Arnt Olav Klippenberg og Geir Sveen blir takket av i redaksjonslokalene til Aftenbladet.

Fiskerinytt med Klippenberg

I Egersund har Arnt Olav Klippenberg vært Aftenbladets stemme ut, og Dalanes stemme inn. Hvis noen har flyttet en hekk i distriktet, har Klippenberg stort sett visst om det. Hvis noen i Stavanger har glemt en viktig avgjørelse i sørfylket, har Klippenberg sørget for at det kommer på agendaen. Da norske kommuner fikk øremerkede penger til arbeid med psykisk utviklingshemmede, og Eigersund ble «kreative» med hvordan disse ble brukt, beit Klippenberg seg så hardt fast at økonomisjefen måtte krype til korset og rydde opp.

«Klippenberg har kostet oss dyrt, men vi fortjente det».

Journalistikk med konsekvenser. Og i neste sving sitter han med en mann Hidra, en kar som skulle vært med flyet som styrtet i Holtaheia i 1961, der 39 mennesker mistet livet. Mannen kom seg aldri på det flyet, og mange herrens år senere forteller han sin historie, for første gang, til Klippenberg. Mannen var for øvrig vokalist i Alan Parsons Project, et av Klippenbergs favorittband. Sånn går det når Mr. Egersund får los på en god historie. I bilen på vei hjem fra Hidra ringte han en kamerat bare for å si:

«Jeg har en fantastisk jobb!» .

forrige















fullskjerm neste 1 av 9 Foto: Knut S. Vindfallet / Stavanger Aftenblad

Aftenbladet hadde slitt med å få fotfeste i Dalane rundt millenniumsskiftet. Avisen søkte etter fiskerimedarbeider, og Klippenberg meldte seg. Fiskerierfaring? «Far min var fisker, så jo, jeg kjenner godt miljøet», svarte Klippenberg, som hadde vært på fisketur til sammen én gang.

Men jobb ble det, og Aftenbladet fikk sin perfekte medarbeider i Egersund. Klippenberg har ikke vært en ukjent type i sørfylket. Han har kombinert et liv på scenen og som forfatter med kommunestyremøter, egne spalter, tunge, vanskelige saker og humørfylte artikler som kun kunne kommet fra Klippenbergs penn.

– Jeg har skrevet lite om fisking, men veldig mye om alt annet. For et fantastisk yrke det er å være journalist, og så heldig jeg har vært som har fått drive på med det i 20 år.

Viktig lokaljournalistikk

Aftenbladets mann i Egersund har – på godt og vondt – opplevd at lokaljournalistikken er viktig. Har Aftenbladet skrevet noe spinngale – eller latt være å skrive noe de burde skrive om – så er Klippenberg måltavle i sør. Skryt og tips kommer til ham, og den politikeren som har fått hard medfart i spaltene på onsdagen treffer Klippenberg på Mega på torsdagen. Det har ikke vært bare-bare, men du all videste verden hvor godt han har trivdes med det. Derfor takker han av med et stort smil, og en liten klump i magen.

– Lett er det ikke, eller hva sier du Geir?

Sveen nikker. Han starter en lang monolog om hvor stor respekt han har fått for lokalpolitikere, næringslivsgründere, alenemødre, lærere, frivillige og alle dem som holder samfunnet og demokratiet i gang.

– Kanskje jeg repeterer meg selv må, men tenkt at en løgnas på sykkel på Jørpeland skulle få være midt oppi alt dette og skrive om det. For et fantastisk liv det har vært.

– Geir, det er ikke nekrologen din dette her, du vet det?

Klippenberg og Sveen bryter ut i latter. De blir enige om at det har mye krutt på lager, og at de skal få brukt det på andre flater enn i Aftenbladet (her kan vi røpe at redaktørene i Aftenbladet nok beholder nummeret til begge to i en god tid framover). De legger over 60 års erfaring på bordet når de kommer med sin siste appell. Klippenberg får siste ord, og her må det utropstegn til:

– For et yrke dette er! Du skriver om farse, går i begravelse, stiller ordføreren til veggs, løper for å dekke skogbranner, treffer popstjerner, graver i kommunale papirer og treffer de mest fantastiske menneskene! Og så oppdager du at du bare er halvveis i uka! Det anbefales på det varmeste!

Det er knapt en millimeter av Jæren og Sør-Rogaland disse to ikke har skrevet om. På takterrassen på Høghuset på Jæren kan Arnt Olav Klippenberg og Geir Sveen se store deler av områdene de har hatt ansvar for.