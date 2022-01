28 år gammel mann drept i Haugesund – siktet erkjenner ikke straffskyld

Her i Presthaugvegen i Haugesund ble en mann knivstukket og drept natt til lørdag.

En britisk mann på 20 år stiller seg uforstående til at han er siktet for drap eller medvirkning til drap på en 28 år gammel mann fra Haugesund natt til lørdag. En 23-åring er siktet for medvirkning til drap.

Publisert: Publisert: I dag 10:57