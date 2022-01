Mann i 20-årene drept i Haugesund – to menn siktet

Her i Presthaugvegen i Haugesund ble en mann knivstukket og drept natt til lørdag.

To menn i 20-årene – en britisk og en norsk statsborger – er siktet for henholdsvis drap og medvirkning til drap, etter at en mann i 20-årene ble drept i Haugesund natt til lørdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden