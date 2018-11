Stavanger kommune må kutte 22,6 millioner

Stavanger Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun går kraftig ut mot regjeringen etter at rådmannen varsler nedskjæringer i en tilleggsinnstilling til 2019-budsjettet.

– Ernas skattekutt gir velferdskutt i Stavanger. 22,6 millioner kroner tilsvarer 32 hele stillinger innen eldreomsorgen. Dette betyr færre varme hender. Kuttet må tas en plass, og det blir i tjenestetilbudet, sier hun.

Jarle Aasland

I begynnelsen av oktober la Stavanger-rådmannen fram et budsjett uten et eneste kuttforslag. Så kom nyheten om at regjeringens forslag til skatteletter og endring i kommunalt skattøre faller uheldig ut for Stavanger kommune, og medfører en netto reduksjon i de frie inntektene.

Dette gjør at det økonomiske handlingsrommet i driften til Stavanger kommune blir redusert med om lag 22,6 millioner i 2019, og opp mot 25 millioner kroner i 2020.

– Veldig alvorlig

For å dekke dette inn vil Stavanger i all hovedsak legge til grunn et lavere kostnadsnivå. Driftstjenestene og investeringene opprettholdes som før.

– Rådmannen er ikke konkret på hvor han vil kutte, men dette går rett inn på de frie inntektene våre. Rådmannen skriver ordrett at regjeringens skattelettelser faller uheldig ut for Stavanger. Dette medfører netto kutt i tjenestetilbudet og er veldig alvorlig. Jeg er overgitt over at Høyre ikke har større påvirkningskraft overfor sin egen regjering, når Stavanger må kutte sånn i velferden til våre innbyggere, sier Kari Nessa Nordtun.

Rådmannens opprinnelige budsjettforslag la opp til en netto økning på 218 millioner kroner (3,2 prosent) for tjenesteområdene.

– 22 millioner er lite sammenlignet med kommunens totalbudsjett?

– Ja, men handlingsrommet er ikke så stort på grunn av tjenester som er lovpålagt og penger som er øremerket. Disse 22 millioner kroner er frie inntekter, og dette må finansieres. Og det er på ansatte det er lettest å hente inn pengene, sier Kari Nessa Nordtun.

– Ikke rom for kutt

– Hva med bruk av vakanse (la stillinger stå ledige en tid)?

– Det får posisjonen svare på hvordan de har tenkt å spare inn. Vi trenger alle folkene vi har innen barnehager, skoler og eldre. Det er ikke rom for å kutte. I eldreomsorgen ble det kuttet 17,5 millioner kroner i fjor, og hvis det skal tas enda mer så blir det ikke bra i det hele tatt, svarer Kari Nessa Nordtun.

Frp er fornøyde

Gruppeleder i Frp i Stavanger, Christian Wedler er veldig fornøyd med regjeringens skattelettelser, og er ikke bekymret over Stavanger kommunes økonomi.

– Regjeringens skattelettelser er selvsagt positivt for byens innbyggere. Derfor er dette bra. De negative konsekvensene for bykassen vil vi ta på strak arm, og gleden over skattelettelser til byens innbyggere er større enn bekymringen for bykassen, mener Wedler.

Jarle Aasland

Høyre: - Klassisk opposisjonspolitikk fra Ap

John Peter Hernes (H) reagerer på utspillet fra Stavanger Arbeiderparti:

– Dette er klassisk opposisjonspolitikk, både nasjonalt og lokalt. Ap i opposisjon vil bruke mer penger, og lokalt er viljen til å plusse på nesten uten ende, kommenterer han.

Hernes minner om at Stavanger tidligere har opplevd smell på over 100 millioner da Ap var i regjering.

– Som lokalpolitiker liker jeg selvsagt at vi får beholde mest mulig penger lokalt, men vi er vant til at noen ganger får vi pluss vi ikke ventet, andre ganger går det i minus. I et budsjett på cirka titusen millioner kroner, så er 22 millioner mye penger, men ikke verdens undergang, uttaler Høyres ordførerkandidat.

– Hovedutfordringen for oss i Stavanger er å skape nye arbeidsplasser og nye næringer som gir oss flere ben å stå på, og sånn sikre mer skattepenger til byen. Ap i Stavanger virker dessverre nesten bare opptatt av å bruke offentlige kroner, og ikke opptatt av arbeidsplasser og inntekter, hevder han.