Boganes sykehjem kan bli rammet av lockout

– His det blir lockout, vil Boganes sykehjem i Stavanger bli rammet. Vi skal ha et møte klokken 9, der vi får mer informasjon, sier Nina Horpestad, fylkesleder i Norsk sykepleierforbund, til Aftenbladet like før klokken 9 torsdag.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.

– Kritisk situasjon

Horpestad beskriver situasjonen som kritisk.

– Det er fare for liv å helse. Det går ikke an å gjennomføre tjenestene ved lockout. Boganes sykehjem har lindrende enhet og andre syke folk som trenger sykepleiertjenester døgnet rundt, sier hun.

Boganes har cirka 15 sykepleiere som vil bli tatt ut i den eventuelle lockouten.

– Dette er en fallitterklæring fra NHO, som ikke ser viktigheten av å sikre faglige helsetjenester. Vi har et forsiktig uttak i streiken som ikke er fare for liv å helse. Men dette er tydeligvis ikke NHO opptatt av, legger fylkeslederen til.

Trer i kraft tirsdag

– Vi har fått beskjed om at de vil gjennomføre lockout, og at vi vil få det formelle brevet om det mellom klokken 8 og 11 i dag, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, til VG.

Lockouten trer i kraft ved arbeidstidens begynnelse tirsdag 20. november, opplyser NHO.

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastningen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med dem som er tatt ut i streik. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hun mener at NHO har strukket seg langt for å få til en løsning og peker på at streiken har pågått i tre uker og at flere av de sju bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

– Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier hun i en pressemelding.