Aftenbladets julekurv: Egil Egge hjelper andre prostatapasienter

Foran vinduet i stuen til Egil Egge i Mostølveien på Tasta ligger flere brett med skåldede mandler. De skal bli til tradisjonsrik marsipan etter farens gamle oppskrift og som vanlig blir det marsipan også til resten av familien.

Egge er dagens vinner av Aftenbladets julekurv og forslagsstilleren gir Egil følgende karakteristikk;

«Egil Egge er fungerende leder for Prostataforeningen og har gjort en fantastisk innsats i år. Han kan også ta mye av æren for at Blå sløyfe-aksjonen i november ble en stor suksess. I tillegg er Egil likeperson på Vardesenteret og han gjør en solid frivillig innsats for Kreftforeningen».

Høsten 2013 ble Egil Egge operert for lyskebrokk. Fastlegen ville ha ham til utredning etterpå og der ble det konstatert prostatakreft med påfølgende operasjon.

– Jeg hadde heldigvis en framsynt fastlege, som så signalene. Lyskebrokk er vanlig både før og etter en prostatakreft-diagnose, forklarer Egil.

Omtrent samtidig med operasjonen valgte han å melde seg inn i Prostatakreftforeningen.

Førtidspensjonist

Da Egil fikk kreft, hadde han 35 års innsats hos Shell bak seg. Da bedriften kom med tilbud om førtidspensjonering, valgte han å slå til. Den nye tilværelsen som pensjonist var rar i starten, da var det godt å kunne engasjere seg i Prostatakreftforeningen.

En gang i uken jobber han som likeperson på Vardesenteret der han informerer nye pasienter og pårørende om sykdommen. En likeperson er en person som selv har hatt kreft eller er pårørende.

– Prostatakreft er en litt spesiell kreftform. Bivirkninger som vannlating og potenssvikt er ikke så kjekt å snakke om for menn. Vi skal helst ikke ha noen som helst problemer med underlivet, sier lokallagslederen som tidligere har vært usedvanlig åpen om sine egne utfordringer.

Han har stor forståelse for dem som velger å bli i skapet og ikke orker å snakke om sykdommen.

Over 90 prosent får potensproblemer, men det er hjelp å få.

– Det er kjempeviktig med informasjon. Potenspillen Cialis 5 mg kan tas i to år etter operasjonen og hjelper også for urinlekkasje. Pillen er imidlertid veldig dyr og fås dessverre ikke ennå på blå resept, sier Egge.

Han mener alle menn over 50 år bør sjekke seg hvert år.

– Har du familiemedlemmer som har hatt kreftformen, bør du starte å sjekke deg tidligere, sier han.

– Test deg i tide

– Uregelmessig vannlating kan være en indikasjon på prostatakreft. Kommer du til legen i tide, har sykdommen veldig høy helbredelsesprosent. I motsatt fall kan kreften spre seg til nyrer og skjelettet. Er den kommet til skjelettet, blir du aldri kvitt den, sier han.

Under Blå sløyfe-aksjonen i november, sto Egil på stand hos bedrifter og på kjøpesentre. 61-åringen jobber også frivillig for Kreftforeningen når det passer.

Hos Kreftomsorg Rogaland jobber han frivillig som foreleser på Prostata-skolen som er et samarbeid mellom Lærings og Mestringsenteret på SUS, Kreftomsorg Rogaland og Prostatakreftforeningen.

– I to dager har vi skole for pasienter og pårørende. To ganger i året har vi kjørt dette opplegget, til neste år håper vi å få til en tredje gang, forteller han.

Omlag 5000 menn i Norge får konstatert prostatakreft hvert år, 475 av dem er fra Rogaland. Dermed er fylket vårt på topp i Norge når det gjelder årlig registrerte prostatakreft-tilfeller.

– Hvorfor så mange tilfeller i Rogaland?

– Det er uvisst, og jeg har ikke noe fullgodt svar. Et nytt diagnoseverktøy er under utvikling og det har vi store forventninger til. Kanskje det på sikt vil gi svar på spørsmålet.

Egil Egge jobber ikke bare for kreftsaken. Han er også turleder i Stavanger Turistforening. Hver torsdag guider han flyktninger fra Johannes Læringssenter på spennende turer i nærområdet.

– Et populært tilbud. Her blir flyktningene både kjent med byen og de får praktisert å snakke norsk, sier han.